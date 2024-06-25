«Ростех» поставил ВС РФ современные гаубицы «Мальва»

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Дальность снарядов гаубицы "Мальва" достигают 24 километров
Дальность снарядов гаубицы "Мальва" достигают 24 километров Фото:

Госкорпорация «Ростех» осуществила поставку российским войскам новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Новая артиллерийская система превосходит гусеничные аналоги по маневренности, экономичности и техническому ресурсу, сообщили в компании. 

«Самоходная колесная гаубица „Мальва“ — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Информация указана на сайте «Ростеха»

«Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и способна проходить 1000 км без дозаправки. Гаубицу можно перевозить военно-транспортной авиацией, что обеспечивает ее быструю доставку на требуемое расстояние. Система обладает автоматизированным расчетом параметров стрельбы и способна выполнять «одновременный огневой налет».

Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей. На совещании премьер-министра Михаила Мишустина с главой компании Сергеем Чемезовым было озвучено, что гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить.

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Госкорпорация «Ростех» осуществила поставку российским войскам новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Новая артиллерийская система превосходит гусеничные аналоги по маневренности, экономичности и техническому ресурсу, сообщили в компании.  «Самоходная колесная гаубица „Мальва“ — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Информация указана на сайте «Ростеха» «Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и способна проходить 1000 км без дозаправки. Гаубицу можно перевозить военно-транспортной авиацией, что обеспечивает ее быструю доставку на требуемое расстояние. Система обладает автоматизированным расчетом параметров стрельбы и способна выполнять «одновременный огневой налет». Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей. На совещании премьер-министра Михаила Мишустина с главой компании Сергеем Чемезовым было озвучено, что гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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