«Ростех» поставил ВС РФ современные гаубицы «Мальва»

Госкорпорация «Ростех» осуществила поставку российским войскам новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Новая артиллерийская система превосходит гусеничные аналоги по маневренности, экономичности и техническому ресурсу, сообщили в компании.
«Самоходная колесная гаубица „Мальва“ — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Информация указана на сайте «Ростеха»
«Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и способна проходить 1000 км без дозаправки. Гаубицу можно перевозить военно-транспортной авиацией, что обеспечивает ее быструю доставку на требуемое расстояние. Система обладает автоматизированным расчетом параметров стрельбы и способна выполнять «одновременный огневой налет».
Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей. На совещании премьер-министра Михаила Мишустина с главой компании Сергеем Чемезовым было озвучено, что гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить.
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