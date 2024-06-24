24 июня 2024

Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

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Уральский фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night). Екатеринбург, цветок, гвоздика
Причина смерти Юрия Маркелова не известна Фото:

Ушел из жизни солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Об этом сообщили в пресс-службе театра, отметив, что артист сыграл за всю жизнь более 60 партий. Причина смерти не указана.

«Умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983—2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении Большого театра в telegram-канале. Уточняется, что прощание с Юрием Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана.

Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Он учился в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории. Солистом Большого театра он стал в 1983 году.

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Ушел из жизни солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Об этом сообщили в пресс-службе театра, отметив, что артист сыграл за всю жизнь более 60 партий. Причина смерти не указана. «Умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983—2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении Большого театра в telegram-канале. Уточняется, что прощание с Юрием Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана. Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Он учился в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории. Солистом Большого театра он стал в 1983 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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