Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

25 июня 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Причина смерти Юрия Маркелова не известна Фото: Илья Московец © URA.RU Ушел из жизни солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Об этом сообщили в пресс-службе театра, отметив, что артист сыграл за всю жизнь более 60 партий. Причина смерти не указана. «Умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983—2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении Большого театра в telegram-канале. Уточняется, что прощание с Юрием Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана. Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Он учился в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории. Солистом Большого театра он стал в 1983 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Об этом сообщили в пресс-службе театра, отметив, что артист сыграл за всю жизнь более 60 партий. Причина смерти не указана. «Умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983—2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении Большого театра в telegram-канале. Уточняется, что прощание с Юрием Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана. Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Он учился в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории. Солистом Большого театра он стал в 1983 году.