Макрон заявил о готовности вести диалог с Путиным

25 июня 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон не исключил возможности разговора с президентом РФ Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в подкасте Generation Do It Yourself, отметив, что верит в силу диалога. «Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. Нет, в последние месяцы мы не общаемся, но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», — сказал Макрон в подкасте. Он отметил, что говорит абсолютно искренне и считает, что важно продолжать диалог. Президент Франции сообщил, что в беседе с Путиным обсудил бы тему атомных электростанций. При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду. Ранее Макрон заявлял, что ни одна из присутствующих стран на саммите в Швейцарии, который проел в июне, не находится в состоянии войны с Россией. Он также сообщил об общем стремлении государств к достижению устойчивого мира.

