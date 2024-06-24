24 июня 2024

Макрон заявил о готовности вести диалог с Путиным

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон не исключил возможности разговора с президентом РФ Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в подкасте Generation Do It Yourself, отметив, что верит в силу диалога.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. Нет, в последние месяцы мы не общаемся, но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», — сказал Макрон в подкасте. Он отметил, что говорит абсолютно искренне и считает, что важно продолжать диалог. Президент Франции сообщил, что в беседе с Путиным обсудил бы тему атомных электростанций. При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду.

Ранее Макрон заявлял, что ни одна из присутствующих стран на саммите в Швейцарии, который проел в июне, не находится в состоянии войны с Россией. Он также сообщил об общем стремлении государств к достижению устойчивого мира.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в подкасте Generation Do It Yourself, отметив, что верит в силу диалога. «Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. Нет, в последние месяцы мы не общаемся, но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», — сказал Макрон в подкасте. Он отметил, что говорит абсолютно искренне и считает, что важно продолжать диалог. Президент Франции сообщил, что в беседе с Путиным обсудил бы тему атомных электростанций. При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду. Ранее Макрон заявлял, что ни одна из присутствующих стран на саммите в Швейцарии, который проел в июне, не находится в состоянии войны с Россией. Он также сообщил об общем стремлении государств к достижению устойчивого мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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