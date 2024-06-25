Журналист Такер Карлсон раскрыл, чем обернется освобождение основателя WikiLeaks из тюрьмы

Карслон заявил, что освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять
© Служба новостей «URA.RU»
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Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, заявил Такер Калсон
Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, заявил Такер Калсон Фото:

Ход событий был повернут вспять, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон.

«Течение повернулось вспять», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X. Он добавил, что хороший человек наконец-то оказался на свободе. 

Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, проведя там 1901 день, и покинул Великобританию, передает 360.ru.

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Ход событий был повернут вспять, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон. «Течение повернулось вспять», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X. Он добавил, что хороший человек наконец-то оказался на свободе.  Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, проведя там 1901 день, и покинул Великобританию, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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