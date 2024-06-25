Журналист Такер Карлсон раскрыл, чем обернется освобождение основателя WikiLeaks из тюрьмы

Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, заявил Такер Калсон
Ход событий был повернут вспять, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон.
«Течение повернулось вспять», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X. Он добавил, что хороший человек наконец-то оказался на свободе.
Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, проведя там 1901 день, и покинул Великобританию, передает 360.ru.
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