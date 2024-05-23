23 мая 2024

Прокуратура подала в суд на главу челябинского района из-за опасной дамбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
Плотине требуется ремонт Фото:

Прокуратура Челябинской области подала в суд на главу Брединского района из-за опасной дамбы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Ранее мы сообщили, что местная дамба может не выдержать напора. Но местная администрация с нами не согласилась. Привлекли прокуратуру», — отметил Рыжий.

В ОНФ уточнили, что из четырех шлюзов на дамбе работает только один, на остальных тросы механизмов оборваны. Прокуратура поддержала претензии ОНФ и через суд будет добиваться ремонта дамбы.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Но и этих денег в бюджете нет. Уже 13 лет жители отрезаны от внешнего мира дорогой, на которой застревают даже УАЗы. ОНФ привлекли к решению ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона.

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Прокуратура Челябинской области подала в суд на главу Брединского района из-за опасной дамбы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Ранее мы сообщили, что местная дамба может не выдержать напора. Но местная администрация с нами не согласилась. Привлекли прокуратуру», — отметил Рыжий. В ОНФ уточнили, что из четырех шлюзов на дамбе работает только один, на остальных тросы механизмов оборваны. Прокуратура поддержала претензии ОНФ и через суд будет добиваться ремонта дамбы. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Но и этих денег в бюджете нет. Уже 13 лет жители отрезаны от внешнего мира дорогой, на которой застревают даже УАЗы. ОНФ привлекли к решению ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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