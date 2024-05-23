Прокуратура подала в суд на главу челябинского района из-за опасной дамбы. Видео

24 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Плотине требуется ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области подала в суд на главу Брединского района из-за опасной дамбы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Ранее мы сообщили, что местная дамба может не выдержать напора. Но местная администрация с нами не согласилась. Привлекли прокуратуру», — отметил Рыжий. В ОНФ уточнили, что из четырех шлюзов на дамбе работает только один, на остальных тросы механизмов оборваны. Прокуратура поддержала претензии ОНФ и через суд будет добиваться ремонта дамбы. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Но и этих денег в бюджете нет. Уже 13 лет жители отрезаны от внешнего мира дорогой, на которой застревают даже УАЗы. ОНФ привлекли к решению ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области подала в суд на главу Брединского района из-за опасной дамбы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Ранее мы сообщили, что местная дамба может не выдержать напора. Но местная администрация с нами не согласилась. Привлекли прокуратуру», — отметил Рыжий. В ОНФ уточнили, что из четырех шлюзов на дамбе работает только один, на остальных тросы механизмов оборваны. Прокуратура поддержала претензии ОНФ и через суд будет добиваться ремонта дамбы. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Но и этих денег в бюджете нет. Уже 13 лет жители отрезаны от внешнего мира дорогой, на которой застревают даже УАЗы. ОНФ привлекли к решению ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона.