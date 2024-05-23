Дорогу предложили отсыпать щебенкой за 95 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом Челябинской области достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Такую сумму озвучил жителям глава Златоуста, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Элементарную отсыпку этой дороги глава Златоуста в официальном ответе жителям оценил в 95 миллионов рублей. За эту сумму в Челябинске строят проспекты. Причем, с подготовкой территории, расчисткой дорожных полос и установкой земляного полотна из скального грунта», — отметил Рыжий. При этом этих денег в бюджете города нет.

Самым важным жителем деревни, которая уже 13 лет отрезана от внешнего мира, стал мужчина на автомобиле «УАЗ». Именно он возит соседей в больницу. Скорая и пожарные проехать сюда не смогут — «УАЗы» задевают глиняные колеи мостом, «Нива» полностью тонет в грязи. После 18 километров глины следующим препятствием становится мост с дырой посередине, который также много лет находится без ремонта.

«Жители обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. Мы привлекаем к ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона. Людям нужна дорога», — отметил Рыжий.

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