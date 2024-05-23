В Златоусте отсыпят щебнем дорогу по цене проспекта в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Особо охраняемая природная территория "Камень Полюд", заповедник "Вишерский", Пермский край., памятник природы, грязь, распутица, природа, разбитая дорога, осень, туризм пермский край, красновишерский район, река вишера, заповедник вишерский, полюд
Дорогу предложили отсыпать щебенкой за 95 млн рублей Фото:

Стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом Челябинской области достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Такую сумму озвучил жителям глава Златоуста, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Элементарную отсыпку этой дороги глава Златоуста в официальном ответе жителям оценил в 95 миллионов рублей. За эту сумму в Челябинске строят проспекты. Причем, с подготовкой территории, расчисткой дорожных полос и установкой земляного полотна из скального грунта», — отметил Рыжий. При этом этих денег в бюджете города нет.

Самым важным жителем деревни, которая уже 13 лет отрезана от внешнего мира, стал мужчина на автомобиле «УАЗ». Именно он возит соседей в больницу. Скорая и пожарные проехать сюда не смогут — «УАЗы» задевают глиняные колеи мостом, «Нива» полностью тонет в грязи. После 18 километров глины следующим препятствием становится мост с дырой посередине, который также много лет находится без ремонта.

«Жители обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. Мы привлекаем к ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона. Людям нужна дорога», — отметил Рыжий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске жилой дом ушел под воду. Семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье. Сейчас откачку воды контролируют местные власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость отсыпки 18 километров дороги в деревню Плотинка под Златоустом Челябинской области достигает 95 миллионов рублей, что сопоставимо со строительством проспекта в Челябинске. Такую сумму озвучил жителям глава Златоуста, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Элементарную отсыпку этой дороги глава Златоуста в официальном ответе жителям оценил в 95 миллионов рублей. За эту сумму в Челябинске строят проспекты. Причем, с подготовкой территории, расчисткой дорожных полос и установкой земляного полотна из скального грунта», — отметил Рыжий. При этом этих денег в бюджете города нет. Самым важным жителем деревни, которая уже 13 лет отрезана от внешнего мира, стал мужчина на автомобиле «УАЗ». Именно он возит соседей в больницу. Скорая и пожарные проехать сюда не смогут — «УАЗы» задевают глиняные колеи мостом, «Нива» полностью тонет в грязи. После 18 километров глины следующим препятствием становится мост с дырой посередине, который также много лет находится без ремонта. «Жители обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. Мы привлекаем к ситуации прокуратуру и министерство дорожного хозяйства региона. Людям нужна дорога», — отметил Рыжий. Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске жилой дом ушел под воду. Семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье. Сейчас откачку воды контролируют местные власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...