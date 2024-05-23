23 мая 2024

Полиция Нижневартовска занялась дракой школьниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители разберутся в причинах конфликта девочек-подростков
Правоохранители разберутся в причинах конфликта девочек-подростков Фото:

В полиции Нижневартовска инициировали проверку из-за драки между школьницами, завязавшейся на входе в торговый центр. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города. 

«Заявление об избиении поступило в дежурную часть полиции Нижневартовска от родителей одной из участниц конфликта. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», — сообщили в полиции.

В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. На ней видно, как одна из юных вартовчанок со спины нападает на свою оппонентку, валит ее на землю и осыпает ударами. Судя по видеозаписи, школьниц сразу разняли.

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В полиции Нижневартовска инициировали проверку из-за драки между школьницами, завязавшейся на входе в торговый центр. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.  «Заявление об избиении поступило в дежурную часть полиции Нижневартовска от родителей одной из участниц конфликта. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», — сообщили в полиции. В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. На ней видно, как одна из юных вартовчанок со спины нападает на свою оппонентку, валит ее на землю и осыпает ударами. Судя по видеозаписи, школьниц сразу разняли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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