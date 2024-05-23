Полиция Нижневартовска занялась дракой школьниц

В полиции Нижневартовска инициировали проверку из-за драки между школьницами, завязавшейся на входе в торговый центр. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.
«Заявление об избиении поступило в дежурную часть полиции Нижневартовска от родителей одной из участниц конфликта. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», — сообщили в полиции.
В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. На ней видно, как одна из юных вартовчанок со спины нападает на свою оппонентку, валит ее на землю и осыпает ударами. Судя по видеозаписи, школьниц сразу разняли.
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