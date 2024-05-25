Синоптики резко ухудшили прогноз погоды для Челябинской области

В Челябинской области 26 мая резко ухудшится погода — в регионе ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на синоптиков челябинского ЦГМС.
«От Челябинского ЦГМС получено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. Утром и днем 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильный дождь, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Жителей региона просят соблюдать меры личной безопасности во время неблагоприятных погодных условий.
Синоптики гидрометцентра Челябинской области днем 25 мая предупреждали жителей региона о предстоящем ухудшении погоды. Но тогда в прогнозе сообщалось о дожде, граде и усилении ветра только до 20 метров в секунду.
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