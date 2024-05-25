Артиллеристы группировки «Центр» поделились опытом с челябинскими призывниками

Артиллеристы российской группировки войск «Центр», которые выполняют задачи в зоне СВО, в ходе телемоста поделились опытом с солдатами-срочниками из Челябинской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«В зоне проведения специальной военной операции прошел телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“, выполняющими задачи на авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области», — рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости. Бойцы рассказали о буднях, боевом товариществе и отношениях среди сослуживцев, которые выполняют задачи на передовой. Также они поделились опытом противодействия БПЛА и дронам противника во время боя.
Артиллеристы ВС РФ ранее на авдеевском направлении поразили район с помощью ракетно-артиллерийского комплекса «Град». Здесь концентрировались живая сила и техника украинских военных. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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