25 мая 2024
24 мая 2024

Артиллеристы группировки «Центр» поделились опытом с челябинскими призывниками

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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
В ходе телемоста призывникам рассказали о боевых буднях (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы российской группировки войск «Центр», которые выполняют задачи в зоне СВО, в ходе телемоста поделились опытом с солдатами-срочниками из Челябинской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В зоне проведения специальной военной операции прошел телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“, выполняющими задачи на авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области», — рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости. Бойцы рассказали о буднях, боевом товариществе и отношениях среди сослуживцев, которые выполняют задачи на передовой. Также они поделились опытом противодействия БПЛА и дронам противника во время боя.

Артиллеристы ВС РФ ранее на авдеевском направлении поразили район с помощью ракетно-артиллерийского комплекса «Град». Здесь концентрировались живая сила и техника украинских военных. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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Артиллеристы российской группировки войск «Центр», которые выполняют задачи в зоне СВО, в ходе телемоста поделились опытом с солдатами-срочниками из Челябинской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. «В зоне проведения специальной военной операции прошел телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“, выполняющими задачи на авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области», — рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости. Бойцы рассказали о буднях, боевом товариществе и отношениях среди сослуживцев, которые выполняют задачи на передовой. Также они поделились опытом противодействия БПЛА и дронам противника во время боя. Артиллеристы ВС РФ ранее на авдеевском направлении поразили район с помощью ракетно-артиллерийского комплекса «Град». Здесь концентрировались живая сила и техника украинских военных. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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