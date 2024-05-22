ВС РФ уничтожили более ста бойцов ВСУ одним ударом

Артиллеристы ВС РФ на авдеевском направлении поразили район с помощью ракетно-артиллерийского комплекса "Град", где концентрировались живая сила и техника украинских военных. Потери ВСУ составили 100 военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава ВСУ. При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих", — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что под удар попала и замаскированная боевая техника ВСУ.
Уточняется, что залпы с 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами производились с расстояния более 15 километров. Точность поражения цели обеспечивалась с помощью разведывательного беспилотного комплекса "Орлан-30", заключили в Минобороны.
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