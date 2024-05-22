ВС РФ уничтожили более ста бойцов ВСУ одним ударом

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ВС РФ поразили район сосредоточения ВСУ из установки БМ-21 "Град, заявили в Минобороны РФ
ВС РФ поразили район сосредоточения ВСУ из установки БМ-21 "Град, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы ВС РФ на авдеевском направлении поразили район с помощью ракетно-артиллерийского комплекса "Град", где концентрировались живая сила и техника украинских военных. Потери ВСУ составили 100 военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава ВСУ. При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих", — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что под удар попала и замаскированная боевая техника ВСУ.

Уточняется, что залпы с 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами производились с расстояния более 15 километров. Точность поражения цели обеспечивалась с помощью разведывательного беспилотного комплекса "Орлан-30", заключили в Минобороны.

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Артиллеристы ВС РФ на авдеевском направлении поразили район с помощью ракетно-артиллерийского комплекса "Град", где концентрировались живая сила и техника украинских военных. Потери ВСУ составили 100 военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава ВСУ. При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих", — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что под удар попала и замаскированная боевая техника ВСУ. Уточняется, что залпы с 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами производились с расстояния более 15 километров. Точность поражения цели обеспечивалась с помощью разведывательного беспилотного комплекса "Орлан-30", заключили в Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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