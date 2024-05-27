27 мая 2024

Важный свидетель по делу Далера Бобиева не явился в суд Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В военном суде рассматривают дело Александра Наумова Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Воспитательница детского сада №547 Елена Богомолова, куда до гибели ходил Далер Бобиев, не явилась в Екатеринбургский гарнизонный военный суд, где проходит заседание по Александру Наумову, мужу опекунши Вероники Наумовой. Причина неявки Богомоловой неизвестна, передает корреспондент URA.RU.

«Процесс проходит в закрытом режиме. В суд пришли Александр Наумов, его адвокат Жанна Калегина, племянник обвиняемого Даниил Егольников (тоже стал фигурантом дела — прим. URA.RU). Свидетель Богомолова на судебный процесс не явилась», — отметил журналист агентства. Это уже третий судебный процесс по Наумову, его обвиняют в истязаниях ребенка (свою вину отрицает). Такую же статью вменяют Егольникову (он отказывается от общения с прессой).

В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже Далера Бобиева. Его опекун Вероника Наумова сообщила, что сын самовольно покинул квартиру. Сотни местных жителей вышли на поиски мальчика, тело которого нашли через три дня в гараже Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Скоро ее начнут судить. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Жанна Калегина и Александр Наумов
Жанна Калегина и Александр Наумов
Фото:
Даниил Егольников
Даниил Егольников
Фото:

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Воспитательница детского сада №547 Елена Богомолова, куда до гибели ходил Далер Бобиев, не явилась в Екатеринбургский гарнизонный военный суд, где проходит заседание по Александру Наумову, мужу опекунши Вероники Наумовой. Причина неявки Богомоловой неизвестна, передает корреспондент URA.RU. «Процесс проходит в закрытом режиме. В суд пришли Александр Наумов, его адвокат Жанна Калегина, племянник обвиняемого Даниил Егольников (тоже стал фигурантом дела — прим. URA.RU). Свидетель Богомолова на судебный процесс не явилась», — отметил журналист агентства. Это уже третий судебный процесс по Наумову, его обвиняют в истязаниях ребенка (свою вину отрицает). Такую же статью вменяют Егольникову (он отказывается от общения с прессой). В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже Далера Бобиева. Его опекун Вероника Наумова сообщила, что сын самовольно покинул квартиру. Сотни местных жителей вышли на поиски мальчика, тело которого нашли через три дня в гараже Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Скоро ее начнут судить. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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