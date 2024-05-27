Важный свидетель по делу Далера Бобиева не явился в суд Екатеринбурга. Фото

28 мая 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В военном суде рассматривают дело Александра Наумова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Воспитательница детского сада №547 Елена Богомолова, куда до гибели ходил Далер Бобиев, не явилась в Екатеринбургский гарнизонный военный суд, где проходит заседание по Александру Наумову, мужу опекунши Вероники Наумовой. Причина неявки Богомоловой неизвестна, передает корреспондент URA.RU. «Процесс проходит в закрытом режиме. В суд пришли Александр Наумов, его адвокат Жанна Калегина, племянник обвиняемого Даниил Егольников (тоже стал фигурантом дела — прим. URA.RU). Свидетель Богомолова на судебный процесс не явилась», — отметил журналист агентства. Это уже третий судебный процесс по Наумову, его обвиняют в истязаниях ребенка (свою вину отрицает). Такую же статью вменяют Егольникову (он отказывается от общения с прессой). В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже Далера Бобиева. Его опекун Вероника Наумова сообщила, что сын самовольно покинул квартиру. Сотни местных жителей вышли на поиски мальчика, тело которого нашли через три дня в гараже Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Скоро ее начнут судить. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Жанна Калегина и Александр Наумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Даниил Егольников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитательница детского сада №547 Елена Богомолова, куда до гибели ходил Далер Бобиев, не явилась в Екатеринбургский гарнизонный военный суд, где проходит заседание по Александру Наумову, мужу опекунши Вероники Наумовой. Причина неявки Богомоловой неизвестна, передает корреспондент URA.RU. «Процесс проходит в закрытом режиме. В суд пришли Александр Наумов, его адвокат Жанна Калегина, племянник обвиняемого Даниил Егольников (тоже стал фигурантом дела — прим. URA.RU). Свидетель Богомолова на судебный процесс не явилась», — отметил журналист агентства. Это уже третий судебный процесс по Наумову, его обвиняют в истязаниях ребенка (свою вину отрицает). Такую же статью вменяют Егольникову (он отказывается от общения с прессой). В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже Далера Бобиева. Его опекун Вероника Наумова сообщила, что сын самовольно покинул квартиру. Сотни местных жителей вышли на поиски мальчика, тело которого нашли через три дня в гараже Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Скоро ее начнут судить. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.