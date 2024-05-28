Происшествия В Екатеринбурге замдиректора «Верного» избил водителя «Перекрестка» за музыку 29 мая 2024 в 03:39 Размер текста - 17 + Мужчине не понравилось, что сосед врубил громкую музыку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге заместитель директора магазина «Верный» Осипов избил водителя торгового дома «Перекресток» Нефедова, из-за чего пострадавший попал в больницу. Конфликт случился на бытовой почве из-за громкой музыки, рассказал URA.RU источник. «25 мая в 23 часа вечера Нефедов находился у себя дома, распивал спиртные напитки и слушал музыку. В это время к нему пришел сосед, живущий этажом выше — Осипов, замдиректора ООО „Союз святого Иоанна воина“ (юридическое название магазина „Верный“ — прим.URA.RU). Он стал требовать, чтобы Нефедов выключил музыку, на фоне чего случился конфликт», — пояснил собеседник агентства. Перепалка вылилась в драку, во время которой сотрудник «Верного» стал бить кулаками по голове водителя «Перекрестка» даже после того, как оппонент упал. Потом Осипов ушел домой, а Нефедов вызвал скорую. В больнице №23 у мужчины зафиксировали гематому и ушиб головного мозга. Когда полиция опросила Осипова, он отпираться не стал и признался в побоях соседа. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью», замдиректора отпущен под подписку о невыезде. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до уральского филиала «Верный» и конкретно до Осипова по рабочим телефонам. Агентство готово представить им площадку, чтобы высказать свое мнение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге заместитель директора магазина «Верный» Осипов избил водителя торгового дома «Перекресток» Нефедова, из-за чего пострадавший попал в больницу. Конфликт случился на бытовой почве из-за громкой музыки, рассказал URA.RU источник. «25 мая в 23 часа вечера Нефедов находился у себя дома, распивал спиртные напитки и слушал музыку. В это время к нему пришел сосед, живущий этажом выше — Осипов, замдиректора ООО „Союз святого Иоанна воина“ (юридическое название магазина „Верный“ — прим.URA.RU). Он стал требовать, чтобы Нефедов выключил музыку, на фоне чего случился конфликт», — пояснил собеседник агентства. Перепалка вылилась в драку, во время которой сотрудник «Верного» стал бить кулаками по голове водителя «Перекрестка» даже после того, как оппонент упал. Потом Осипов ушел домой, а Нефедов вызвал скорую. В больнице №23 у мужчины зафиксировали гематому и ушиб головного мозга. Когда полиция опросила Осипова, он отпираться не стал и признался в побоях соседа. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью», замдиректора отпущен под подписку о невыезде. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до уральского филиала «Верный» и конкретно до Осипова по рабочим телефонам. Агентство готово представить им площадку, чтобы высказать свое мнение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям