Сотни уральских артистов съедутся в Москву ради борьбы за кубок особого сплава

28 мая 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Турнир пройдет 4 июня на отрытой площадке выставки «Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве на главной уличной сцене выставки «Россия» пройдет творческий турнир Урало-Сибирского макрорегиона, в ходе которого 200 артистов из регионов УрФО поборются за символ Урала и Сибири — кубок особого сплава. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится „особо сплава“. Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью. Специально для турнира был создан символ — кубок, олицетворяющий характер жителей Уральского федерального округа», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Трофей изготовлен мастерами из Златоуста. Перед отправкой в столицу кубок провезут через символические места «силы» всех шести субъектов УрФО. А уже 4 июня начнется турнир на выставке «Россия» в рамках дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на главной уличной сцене выставки «Россия» пройдет творческий турнир Урало-Сибирского макрорегиона, в ходе которого 200 артистов из регионов УрФО поборются за символ Урала и Сибири — кубок особого сплава. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится „особо сплава“. Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью. Специально для турнира был создан символ — кубок, олицетворяющий характер жителей Уральского федерального округа», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Трофей изготовлен мастерами из Златоуста. Перед отправкой в столицу кубок провезут через символические места «силы» всех шести субъектов УрФО. А уже 4 июня начнется турнир на выставке «Россия» в рамках дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона.