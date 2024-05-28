Сотни уральских артистов съедутся в Москву ради борьбы за кубок особого сплава

В Москве на главной уличной сцене выставки «Россия» пройдет творческий турнир Урало-Сибирского макрорегиона, в ходе которого 200 артистов из регионов УрФО поборются за символ Урала и Сибири — кубок особого сплава. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
«В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится „особо сплава“. Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью. Специально для турнира был создан символ — кубок, олицетворяющий характер жителей Уральского федерального округа», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Трофей изготовлен мастерами из Златоуста.
Перед отправкой в столицу кубок провезут через символические места «силы» всех шести субъектов УрФО. А уже 4 июня начнется турнир на выставке «Россия» в рамках дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона.
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