Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Создателем Starlink является компания Илона Маска — SpaceX Фото:

Пользователи спутниковой системы Starlink от компании SpaceX предпринимателя Илона Маска сообщают о массовых сбоях. Об этом сообщается на официальном сайте системы.

«В настоящее время в Starlink произошел сбой в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — уточняется на сайте. Отмечается, что о сбоях сообщили около 40 тысяч пользователей.

Starlink — спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростной доступ к интернету. Ее создателем является американская компания SpaceX, принадлежащая Маску. Данную спутниковую систему также используют и Вооруженные силы Украины.

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Пользователи спутниковой системы Starlink от компании SpaceX предпринимателя Илона Маска сообщают о массовых сбоях. Об этом сообщается на официальном сайте системы. «В настоящее время в Starlink произошел сбой в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — уточняется на сайте. Отмечается, что о сбоях сообщили около 40 тысяч пользователей. Starlink — спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростной доступ к интернету. Ее создателем является американская компания SpaceX, принадлежащая Маску. Данную спутниковую систему также используют и Вооруженные силы Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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