Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях

Создателем Starlink является компания Илона Маска — SpaceXФото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Пользователи спутниковой системы Starlink от компании SpaceX предпринимателя Илона Маска сообщают о массовых сбоях. Об этом сообщается на официальном сайте системы.
«В настоящее время в Starlink произошел сбой в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — уточняется на сайте. Отмечается, что о сбоях сообщили около 40 тысяч пользователей.
Starlink — спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростной доступ к интернету. Ее создателем является американская компания SpaceX, принадлежащая Маску. Данную спутниковую систему также используют и Вооруженные силы Украины.
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Пользователи спутниковой системы Starlink от компании SpaceX предпринимателя Илона Маска сообщают о массовых сбоях. Об этом сообщается на официальном сайте системы. «В настоящее время в Starlink произошел сбой в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — уточняется на сайте. Отмечается, что о сбоях сообщили около 40 тысяч пользователей. Starlink — спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростной доступ к интернету. Ее создателем является американская компания SpaceX, принадлежащая Маску. Данную спутниковую систему также используют и Вооруженные силы Украины.