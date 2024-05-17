Украинский командир раскрыл, как Starlink подвел ВСУ в день наступления на Харьковскую область

Наступление ВС РФ в Харьковской области застало ВСУ врасплох, так как у них вышли из строя терминалы Starlink. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинского командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным «Артист».
«В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — приводит американская газета слова украинского командира. Там же сообщили, что из-за задержек в получении американской помощи украинские военные столкнулись с недостатком средств, чтобы вести ответный огонь, и времени для организации укрепленной обороны.
Российские войска ведут бои на территории Харьковской области. Они планируют создать санитарную зону вдоль границы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, прорыв обороны в регионе произошел из-за нехватки ПВО у Киева, передает RT. Он также отметил промедление Запада в поставках оружия стране.
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