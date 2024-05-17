Украинский командир раскрыл, как Starlink подвел ВСУ в день наступления на Харьковскую область

WP: в день наступления на Харьковскую область у ВСУ вышла из строя Starlink
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У ВСУ вышли из стоя терминалы Starlink в момент наступления ВС РФ на Харьковскую область
У ВСУ вышли из стоя терминалы Starlink в момент наступления ВС РФ на Харьковскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВС РФ в Харьковской области застало ВСУ врасплох, так как у них вышли из строя терминалы Starlink. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинского командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным «Артист».

«В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — приводит американская газета слова украинского командира. Там же сообщили, что из-за задержек в получении американской помощи украинские военные столкнулись с недостатком средств, чтобы вести ответный огонь, и времени для организации укрепленной обороны.

Российские войска ведут бои на территории Харьковской области. Они планируют создать санитарную зону вдоль границы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, прорыв обороны в регионе произошел из-за нехватки ПВО у Киева, передает RT. Он также отметил промедление Запада в поставках оружия стране. 

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Наступление ВС РФ в Харьковской области застало ВСУ врасплох, так как у них вышли из строя терминалы Starlink. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинского командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным «Артист». «В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — приводит американская газета слова украинского командира. Там же сообщили, что из-за задержек в получении американской помощи украинские военные столкнулись с недостатком средств, чтобы вести ответный огонь, и времени для организации укрепленной обороны. Российские войска ведут бои на территории Харьковской области. Они планируют создать санитарную зону вдоль границы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, прорыв обороны в регионе произошел из-за нехватки ПВО у Киева, передает RT. Он также отметил промедление Запада в поставках оружия стране. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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