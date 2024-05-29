29 мая 2024

Власти Челябинска впервые выставят на торги большой недостроенный ТРК. Скрин

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Недострой расположен на улице Братьев Кашириных в Калининском районе Фото:

Мэрия Челябинска выставит на аукцион недостроенный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) со степенью готовности 40%, расположенный на Тополиной аллее на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. Площадь объекта составляет 10 тысяч 559 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе объект незавершенного строительства со степенью готовности 40%, площадью 10 тысяч 559 квадратных метров. Объект расположен по адресу: город Челябинск, улица Братьев Кашириных в Калининском районе», — сообщается на сайте.

Земельный участок на данный момент предназначен под строительство центра оптово-розничной торговли. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 67 млн 680 тысяч рублей.

После того, как будущий собственник приобретет недостроенный ТРК, с ним будет оформлен договор аренды земельного участка на три года. В течении этого промежутка времени объект должен быть достроен. После договор аренды будет расторгнут и переоформлен в собственность или в долгосрочную аренду.

В мае власти Челябинска в седьмой раз выставили на торги недостроенный отель на северо-западе, расположенный по адресу Свердловский проспект, 7. Здание со степенью готовности 15% было изъято по суду у ООО «Каскад». Торги назначены на 16 июля.

Площадь объекта со степенью готовности 40% составляет 10 тысяч 559 квадратных метров
Площадь объекта со степенью готовности 40% составляет 10 тысяч 559 квадратных метров
Земельный участок на данный момент предназначен под строительство центра оптово-розничной торговли
Земельный участок на данный момент предназначен под строительство центра оптово-розничной торговли

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Мэрия Челябинска выставит на аукцион недостроенный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) со степенью готовности 40%, расположенный на Тополиной аллее на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. Площадь объекта составляет 10 тысяч 559 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе объект незавершенного строительства со степенью готовности 40%, площадью 10 тысяч 559 квадратных метров. Объект расположен по адресу: город Челябинск, улица Братьев Кашириных в Калининском районе», — сообщается на сайте. Земельный участок на данный момент предназначен под строительство центра оптово-розничной торговли. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 67 млн 680 тысяч рублей. После того, как будущий собственник приобретет недостроенный ТРК, с ним будет оформлен договор аренды земельного участка на три года. В течении этого промежутка времени объект должен быть достроен. После договор аренды будет расторгнут и переоформлен в собственность или в долгосрочную аренду. В мае власти Челябинска в седьмой раз выставили на торги недостроенный отель на северо-западе, расположенный по адресу Свердловский проспект, 7. Здание со степенью готовности 15% было изъято по суду у ООО «Каскад». Торги назначены на 16 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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