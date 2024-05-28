Власти Челябинска в седьмой раз выставили на торги недостроенный отель. Фото

В мэрии Челябинска показали фото недостроенного отеля, который продадут с торгов

29 мая 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Торги по продаже отеля пройдут в Челябинске 16 июля 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска в седьмой раз выставили на торги недостроенный отель на северо-западе, расположенный по адресу Свердловский проспект, 7. Здание со степенью готовности 15% было изъято по суду у ООО «Каскад». Торги назначены на 16 июля, сообщается на сайте мэрии. «В Челябинске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. На продажу выставлен недострой площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Торги пройдут 16 июля 2024 года на электронной площадке», — сообщается на сайте. Стартовая цена лота с момента прошлых торгов не изменилась, она составляет 22 млн 981 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 12 июля. Рассматривать их будут 15 июля, а на 16 июля пройдет аукцион по продаже объекта. Недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой уже шесть раз выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. Последний аукцион отменили из-за того, что на участие в торгах не была подана ни одна заявка. Ранее аукцион в Челябинске был назначен на 21 мая. Стартовая цена лота на момент подачи заявок составляла 22 млн 981 тысячу рублей. Недострой находится на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа. Степень готовности объекта на данный момент составляет 15% Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Объект расположен на Свердловском проспекте, 7, в пяти километрах от ТРК «Фокус» Фото: пресс-служба мэрии Челябинска На участке можно строить жилые дома и деловые центры Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска в седьмой раз выставили на торги недостроенный отель на северо-западе, расположенный по адресу Свердловский проспект, 7. Здание со степенью готовности 15% было изъято по суду у ООО «Каскад». Торги назначены на 16 июля, сообщается на сайте мэрии. «В Челябинске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. На продажу выставлен недострой площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Торги пройдут 16 июля 2024 года на электронной площадке», — сообщается на сайте. Стартовая цена лота с момента прошлых торгов не изменилась, она составляет 22 млн 981 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 12 июля. Рассматривать их будут 15 июля, а на 16 июля пройдет аукцион по продаже объекта. Недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой уже шесть раз выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. Последний аукцион отменили из-за того, что на участие в торгах не была подана ни одна заявка. Ранее аукцион в Челябинске был назначен на 21 мая. Стартовая цена лота на момент подачи заявок составляла 22 млн 981 тысячу рублей. Недострой находится на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа.