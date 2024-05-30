В Челябинске на две недели изменят движение трамваев. Карта

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В Челябинске до 15 июня отменят движение трамваев №3, №10, №14, №16 и №19
В Челябинске до 15 июня отменят движение трамваев №3, №10, №14, №16 и №19 Фото:

В Челябинске с 1 июня изменят движение шести трамваев и отменят пять маршрутов. Причиной стали работы по ремонту трамвайных путей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Челябинского транспорта».

«Приступаем к ремонту трамвайных путей на четырех участках. С 1 по 15 июня изменятся маршруты трамваев №№5, 7, 9, 15, 18, 20 и 22», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ремонт пройдет на отрезке улицы Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, включая переезд. Также отремонтирует стрелочный узел «Каслинский», участок улицы Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов и участок на Свердловском тракте от депо №2 до путепровода через реку Миасс.

Временно отменят трамваи №№3, 10, 14, 16 и 19. Изменения внесут в движения маршрутов:

  • №5. ЧЭМК — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК;
  • №7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС;
  • №9. ЦХП — ЧМК — Коксохим;
  • №15. ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС;
  • №18. Чистопольская — Горького — Кирова — К. Маркса — Труда — Чистопольская;
  • №20. Областная больница — Кирова — ЧЭМК;
  • №22. Чистопольская — Труда — К. Маркса — Кирова — Горького — Чистопольская.
Первый этап работ пройдет с 1 по 15 июня
Первый этап работ пройдет с 1 по 15 июня
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В Челябинске с 1 июня изменят движение шести трамваев и отменят пять маршрутов. Причиной стали работы по ремонту трамвайных путей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Челябинского транспорта». «Приступаем к ремонту трамвайных путей на четырех участках. С 1 по 15 июня изменятся маршруты трамваев №№5, 7, 9, 15, 18, 20 и 22», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ремонт пройдет на отрезке улицы Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, включая переезд. Также отремонтирует стрелочный узел «Каслинский», участок улицы Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов и участок на Свердловском тракте от депо №2 до путепровода через реку Миасс. Временно отменят трамваи №№3, 10, 14, 16 и 19. Изменения внесут в движения маршрутов:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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