В Челябинске с 1 июня изменят движение шести трамваев и отменят пять маршрутов. Причиной стали работы по ремонту трамвайных путей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Челябинского транспорта».
«Приступаем к ремонту трамвайных путей на четырех участках. С 1 по 15 июня изменятся маршруты трамваев №№5, 7, 9, 15, 18, 20 и 22», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Ремонт пройдет на отрезке улицы Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, включая переезд. Также отремонтирует стрелочный узел «Каслинский», участок улицы Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов и участок на Свердловском тракте от депо №2 до путепровода через реку Миасс.
Временно отменят трамваи №№3, 10, 14, 16 и 19. Изменения внесут в движения маршрутов:
- №5. ЧЭМК — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК;
- №7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС;
- №9. ЦХП — ЧМК — Коксохим;
- №15. ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС;
- №18. Чистопольская — Горького — Кирова — К. Маркса — Труда — Чистопольская;
- №20. Областная больница — Кирова — ЧЭМК;
- №22. Чистопольская — Труда — К. Маркса — Кирова — Горького — Чистопольская.
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