30 мая 2024

В Челябинске на праймериз ЕР разыграли дорогой телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость телефона превышает среднероссийскую месячную зарплату
Стоимость телефона превышает среднероссийскую месячную зарплату Фото:

В отделении партии «Единая Россия» Тракторозаводского района Челябинска подвели итоги розыгрыша смартфона Iphone 15 Pro среди участников электронного предварительного голосования. Об этом 31 мая сообщили в региональном отделении ЕР.

«После проведения электронного голосования среди избирателей Тракторозаводского района был разыгран Iphone 15 Pro. Счастливым обладателем нового телефона стала Алина Солодилова. Приз за участие в ЭПГ и в розыгрыше торжественно вручил исполнительный секретарь Тракторозаводского местного отделения партии Евгений Комиссаров», — уточнили в реготделении.

Комиссаров поздравил девушку с победой. Он поблагодарил Алину за активность и подчеркнул, что участие избирателей в праймериз очень важно.

Iphone производит компания Apple, штаб-квартира которой находится в Калифорнии (США). В зависимости от комплектации стоимость Iphone 15 Pro на маркет-плейсах составляет от 82 до 133 тысяч рублей. В реготделении не уточнили, предстоит победительнице выплачивать подоходный 13-процентный налог с выигрыша самой, или же это сделают организаторы розыгрыша.

В Тракторозаводском районе на выборах в Челябинскую городскую думу четыре одномандатных округа. По итогам завершившихся 26 мая предварительных выборов большинство голосов у действующих депутатов районного совета — это Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Также лидирует Юрий Скалунов — сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова.

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В отделении партии «Единая Россия» Тракторозаводского района Челябинска подвели итоги розыгрыша смартфона Iphone 15 Pro среди участников электронного предварительного голосования. Об этом 31 мая сообщили в региональном отделении ЕР. «После проведения электронного голосования среди избирателей Тракторозаводского района был разыгран Iphone 15 Pro. Счастливым обладателем нового телефона стала Алина Солодилова. Приз за участие в ЭПГ и в розыгрыше торжественно вручил исполнительный секретарь Тракторозаводского местного отделения партии Евгений Комиссаров», — уточнили в реготделении. Комиссаров поздравил девушку с победой. Он поблагодарил Алину за активность и подчеркнул, что участие избирателей в праймериз очень важно. Iphone производит компания Apple, штаб-квартира которой находится в Калифорнии (США). В зависимости от комплектации стоимость Iphone 15 Pro на маркет-плейсах составляет от 82 до 133 тысяч рублей. В реготделении не уточнили, предстоит победительнице выплачивать подоходный 13-процентный налог с выигрыша самой, или же это сделают организаторы розыгрыша. В Тракторозаводском районе на выборах в Челябинскую городскую думу четыре одномандатных округа. По итогам завершившихся 26 мая предварительных выборов большинство голосов у действующих депутатов районного совета — это Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Также лидирует Юрий Скалунов — сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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