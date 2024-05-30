В Челябинске на праймериз ЕР разыграли дорогой телефон

В отделении партии «Единая Россия» Тракторозаводского района Челябинска подвели итоги розыгрыша смартфона Iphone 15 Pro среди участников электронного предварительного голосования. Об этом 31 мая сообщили в региональном отделении ЕР.
«После проведения электронного голосования среди избирателей Тракторозаводского района был разыгран Iphone 15 Pro. Счастливым обладателем нового телефона стала Алина Солодилова. Приз за участие в ЭПГ и в розыгрыше торжественно вручил исполнительный секретарь Тракторозаводского местного отделения партии Евгений Комиссаров», — уточнили в реготделении.
Комиссаров поздравил девушку с победой. Он поблагодарил Алину за активность и подчеркнул, что участие избирателей в праймериз очень важно.
Iphone производит компания Apple, штаб-квартира которой находится в Калифорнии (США). В зависимости от комплектации стоимость Iphone 15 Pro на маркет-плейсах составляет от 82 до 133 тысяч рублей. В реготделении не уточнили, предстоит победительнице выплачивать подоходный 13-процентный налог с выигрыша самой, или же это сделают организаторы розыгрыша.
В Тракторозаводском районе на выборах в Челябинскую городскую думу четыре одномандатных округа. По итогам завершившихся 26 мая предварительных выборов большинство голосов у действующих депутатов районного совета — это Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Также лидирует Юрий Скалунов — сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова.
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