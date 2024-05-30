30 мая 2024

В июне в Перми откроется музей сладостей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей будет располагаться в одном из "холмов" на эспланаде
Музей будет располагаться в одном из "холмов" на эспланаде Фото:

В конце июня в Перми откроется музей сладостей. Он расположится в одном из «холмов» на эспланаде.

«Музей откроется в конце июня. Это проект про сладости, которые производили в Пермском крае. В экспозиции будут паренки, „малиновые шти“, дикий мед, пряники и различные современные сладости», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на управляющую музея Мариту Мышковскую.

Сейчас в музее идет монтаж выставочной экспозиции. Зона мастер-классов, небольшой кофейни и сувенирная лавка уже готовы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В конце июня в Перми откроется музей сладостей. Он расположится в одном из «холмов» на эспланаде. «Музей откроется в конце июня. Это проект про сладости, которые производили в Пермском крае. В экспозиции будут паренки, „малиновые шти“, дикий мед, пряники и различные современные сладости», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на управляющую музея Мариту Мышковскую. Сейчас в музее идет монтаж выставочной экспозиции. Зона мастер-классов, небольшой кофейни и сувенирная лавка уже готовы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...