В июне в Перми откроется музей сладостей

Музей будет располагаться в одном из "холмов" на эспланаде
В конце июня в Перми откроется музей сладостей. Он расположится в одном из «холмов» на эспланаде.
«Музей откроется в конце июня. Это проект про сладости, которые производили в Пермском крае. В экспозиции будут паренки, „малиновые шти“, дикий мед, пряники и различные современные сладости», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на управляющую музея Мариту Мышковскую.
Сейчас в музее идет монтаж выставочной экспозиции. Зона мастер-классов, небольшой кофейни и сувенирная лавка уже готовы.
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