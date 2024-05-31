31 мая 2024

Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, полицейские, чп, метро, станция метро, поезд
Поезд остановился после задымления вагона на Сокольнической линии метро Фото:

На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от «Университета» до «Парка культуры. Об этом сообщают в дептрансе.

«На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от „Университета“ до „Парка культуры“, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил дептранс, передают РИА Новости.

По данным службы 112, многие пассажиры сообщают о каком-то хлопке, после чего началось задымление. Поезда стоят. Из метро от людей массово поступают звонки в экстренные службы.

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На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от «Университета» до «Парка культуры. Об этом сообщают в дептрансе. «На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от „Университета“ до „Парка культуры“, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил дептранс, передают РИА Новости. По данным службы 112, многие пассажиры сообщают о каком-то хлопке, после чего началось задымление. Поезда стоят. Из метро от людей массово поступают звонки в экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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