Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона

Поезд остановился после задымления вагона на Сокольнической линии метро
На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от «Университета» до «Парка культуры. Об этом сообщают в дептрансе.
«На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от „Университета“ до „Парка культуры“, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил дептранс, передают РИА Новости.
По данным службы 112, многие пассажиры сообщают о каком-то хлопке, после чего началось задымление. Поезда стоят. Из метро от людей массово поступают звонки в экстренные службы.
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