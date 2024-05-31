Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона

01 июня 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Поезд остановился после задымления вагона на Сокольнической линии метро Фото: Илья Московец © URA.RU На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от «Университета» до «Парка культуры. Об этом сообщают в дептрансе. «На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от „Университета“ до „Парка культуры“, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил дептранс, передают РИА Новости. По данным службы 112, многие пассажиры сообщают о каком-то хлопке, после чего началось задымление. Поезда стоят. Из метро от людей массово поступают звонки в экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от «Университета» до «Парка культуры. Об этом сообщают в дептрансе. «На Сокольнической линии метро Москвы нет движения от „Университета“ до „Парка культуры“, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил дептранс, передают РИА Новости. По данным службы 112, многие пассажиры сообщают о каком-то хлопке, после чего началось задымление. Поезда стоят. Из метро от людей массово поступают звонки в экстренные службы.