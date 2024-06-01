01 июня 2024
31 мая 2024

Текслер показал фотографию, как его маленького держит на руках мама у фонтана ЧМЗ. Фото

Текслер показал семейную фотографию полувековой давности
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Текслера показал старую семейную фотографию Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал семейную фотографию полувековой давности. На ней его совсем маленького держит на руках мама в парке в Металлургическом районе (ЧМЗ).

«Вчера сфотографировался у фонтана в родном парке на ЧМЗ. И вспомнил, что в нашем семейном архиве есть похожая фотография у этого фонтана. На ней я у мамы на руках, а рядом папа и сестра», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он сравнил две фотографии и отметил, что годы идут, и даже фонтан немного изменился. Однако родные места, по его словам, навсегда остаются самыми важными в жизни.

На фотографии маленького Текслера обнимает сестра
На фотографии маленького Текслера обнимает сестра
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Текслер признался в любви к родному району
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал семейную фотографию полувековой давности. На ней его совсем маленького держит на руках мама в парке в Металлургическом районе (ЧМЗ). «Вчера сфотографировался у фонтана в родном парке на ЧМЗ. И вспомнил, что в нашем семейном архиве есть похожая фотография у этого фонтана. На ней я у мамы на руках, а рядом папа и сестра», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он сравнил две фотографии и отметил, что годы идут, и даже фонтан немного изменился. Однако родные места, по его словам, навсегда остаются самыми важными в жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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