Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал семейную фотографию полувековой давности. На ней его совсем маленького держит на руках мама в парке в Металлургическом районе (ЧМЗ).
«Вчера сфотографировался у фонтана в родном парке на ЧМЗ. И вспомнил, что в нашем семейном архиве есть похожая фотография у этого фонтана. На ней я у мамы на руках, а рядом папа и сестра», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Он сравнил две фотографии и отметил, что годы идут, и даже фонтан немного изменился. Однако родные места, по его словам, навсегда остаются самыми важными в жизни.
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