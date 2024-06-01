Текслер показал фотографию, как его маленького держит на руках мама у фонтана ЧМЗ. Фото

Текслер показал семейную фотографию полувековой давности

02 июня 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Текслера показал старую семейную фотографию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал семейную фотографию полувековой давности. На ней его совсем маленького держит на руках мама в парке в Металлургическом районе (ЧМЗ). «Вчера сфотографировался у фонтана в родном парке на ЧМЗ. И вспомнил, что в нашем семейном архиве есть похожая фотография у этого фонтана. На ней я у мамы на руках, а рядом папа и сестра», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он сравнил две фотографии и отметил, что годы идут, и даже фонтан немного изменился. Однако родные места, по его словам, навсегда остаются самыми важными в жизни. На фотографии маленького Текслера обнимает сестра telegram-канал Алексея Текслера . Фото: Текслер признался в любви к родному району telegram-канал Алексея Текслера . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал семейную фотографию полувековой давности. На ней его совсем маленького держит на руках мама в парке в Металлургическом районе (ЧМЗ). «Вчера сфотографировался у фонтана в родном парке на ЧМЗ. И вспомнил, что в нашем семейном архиве есть похожая фотография у этого фонтана. На ней я у мамы на руках, а рядом папа и сестра», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он сравнил две фотографии и отметил, что годы идут, и даже фонтан немного изменился. Однако родные места, по его словам, навсегда остаются самыми важными в жизни.