Челябинский провайдер ответил на претензии из-за отключения села от интернета

Провайдер компания «Интерсвязь» 3 июня обвинила сетевую компанию «Россети Урал» в неправомерных действиях в деревне Малково Чебаркульского района Челябинской области. В свою очередь «Россети» заявили, что «Интерсвязь» уклоняется от оплаты за аренду электроопор, на которых размещены провода провайдера. В итоге в деревне регулярно пропадает телесигнал и стабильный интернет.
«Мы столкнулись с неправомерными действиями электросетевой организации. А именно — с самостоятельным демонтажом линий связи, на что у данной организации судом наложены обеспечительные меры — запрет осуществлять самостоятельный демонтаж линий связи в любой форме», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Интерсвязи».
В пресс-службе добавили, что, несмотря на проведение совместных инвентаризаций, подписание актов и оплату за линии, электросетевая компания продолжает неправомерный демонтаж. При этом повреждается дорогостоящий оптоволоконный кабель, который является собственностью абонентов по условиям договора на оказание услуг.
«Нами подано пять исков в отношении ПАО „Россети Урал“. Мы в очередной раз призываем данную организацию к урегулированию конфликтов в правовом поле и законным методам. Сожалеем, что наши абоненты стали невольными участниками этих инцидентов», — заявили в пресс-службе компании.
Ранее в Россетях заявляли, что именно «Интерсвязь» уклоняется от цивилизованного ведения бизнеса, размещая свои провода на опорах «Россетей», но при этом отказываясь платить за аренду опор.
«Россети Урал» заявили, что являются законным владельцем линий электропередачи на территории Челябинской области. В пресс-службе компании подчеркнули, что «практически единственный оператор региона, группа компаний „Интерсвязь“, уклоняется от цивилизованного ведения бизнеса, реализовываются различные схемы, направленные на уклонение от оплаты услуг».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!