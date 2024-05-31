Энергетики отключили от интернета челябинскую деревню

В деревне Малково «Россети Урал» срезали со столбов оптоволокно «Интерсвязи»

31 мая 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Демонтаж интернет-коммуникаций в деревне Малково происходит не первый раз Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Малково в Чебаркульском районе Челябинской области энергетики «Россети Урал» обрезали провода единственного в населенном пункте интернет-провайдера «Интерсвязь», который не платит за аренду электроопор. Как сообщили URA.RU активисты «Народного фронта», для того, чтобы разобраться в конфликте, составлено обращение в прокуратуру. «Недовольные тем, что им не платят за размещение, энергетики обрезают провода, которые вешает провайдер. Через пару дней провода снова появляются на столбах, затем их опять срезают. Чтобы разорвать этот порочный круг, активисты „Народного фронта“ обратились в прокуратуру», — сообщили в общественной организации. «Россети Урал» в свою очередь заявили, что являются законным владельцем линий электропередачи на территории Челябинской области. В пресс-службе компании подчеркнули, что «практически единственный оператор региона, группа компаний „Интерсвязь“, уклоняется от цивилизованного ведения бизнеса, реализовываются различные схемы, направленные на уклонение от оплаты услуг». Местные жители жалуются на то, что проводной провайдер в населенном пункте один, из-за этого регулярно пропадает телесигнал и стабильный интернет. Люди беспокоятся, что в конце учебного года детям будет сложно подготовиться к экзаменам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Малково в Чебаркульском районе Челябинской области энергетики «Россети Урал» обрезали провода единственного в населенном пункте интернет-провайдера «Интерсвязь», который не платит за аренду электроопор. Как сообщили URA.RU активисты «Народного фронта», для того, чтобы разобраться в конфликте, составлено обращение в прокуратуру. «Недовольные тем, что им не платят за размещение, энергетики обрезают провода, которые вешает провайдер. Через пару дней провода снова появляются на столбах, затем их опять срезают. Чтобы разорвать этот порочный круг, активисты „Народного фронта“ обратились в прокуратуру», — сообщили в общественной организации. «Россети Урал» в свою очередь заявили, что являются законным владельцем линий электропередачи на территории Челябинской области. В пресс-службе компании подчеркнули, что «практически единственный оператор региона, группа компаний „Интерсвязь“, уклоняется от цивилизованного ведения бизнеса, реализовываются различные схемы, направленные на уклонение от оплаты услуг». Местные жители жалуются на то, что проводной провайдер в населенном пункте один, из-за этого регулярно пропадает телесигнал и стабильный интернет. Люди беспокоятся, что в конце учебного года детям будет сложно подготовиться к экзаменам.