03 июня 2024

Экс-замминистра обороны РФ Иванову могут вернуть арестованное имущество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-замминистра обороны РФ Иванову и его близким могут вернуть имущество
Экс-замминистра обороны РФ Иванову и его близким могут вернуть имущество Фото:

После вынесения и вступления в силу приговора экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, ему и его близким могут вернуть имущество. Об этом сообщил адвокат Эдуард Исецкий.

«Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — рассказал Исецкий ТАСС.

Он напомнил, что, пока имущество находится под арестом, обвиняемый не имеет права его продать. Также его нельзя кому-либо подарить.

Иванов был задержан по подозрению во взятке 23 апреля. Он присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ, но уже через несколько часов после этого был задержан по подозрению в совершении преступления. Президенту России Владимиру Путину сразу предоставили доклад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После вынесения и вступления в силу приговора экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, ему и его близким могут вернуть имущество. Об этом сообщил адвокат Эдуард Исецкий. «Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — рассказал Исецкий ТАСС. Он напомнил, что, пока имущество находится под арестом, обвиняемый не имеет права его продать. Также его нельзя кому-либо подарить. Иванов был задержан по подозрению во взятке 23 апреля. Он присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ, но уже через несколько часов после этого был задержан по подозрению в совершении преступления. Президенту России Владимиру Путину сразу предоставили доклад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...