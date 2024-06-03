Экс-замминистра обороны РФ Иванову могут вернуть арестованное имущество

После вынесения и вступления в силу приговора экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, ему и его близким могут вернуть имущество. Об этом сообщил адвокат Эдуард Исецкий.
«Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — рассказал Исецкий ТАСС.
Он напомнил, что, пока имущество находится под арестом, обвиняемый не имеет права его продать. Также его нельзя кому-либо подарить.
Иванов был задержан по подозрению во взятке 23 апреля. Он присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ, но уже через несколько часов после этого был задержан по подозрению в совершении преступления. Президенту России Владимиру Путину сразу предоставили доклад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.