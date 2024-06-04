В Свердловской области запускают производство для космоса и армии

На базе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) собираются разрабатывать и производить авиакосмические системы и беспилотники, которые, вероятно, будут использоваться и российской армией. План озвучил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
Только в 2023 году участники НОЦ, которые объединяет специалистов из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, получили 400 патентов, отметил Куйвашев. «Мы готовимся запустить еще один очень перспективный проект — научно-производственную экосистему «Космос». Ядром экосистемы станет технопарк, где будет вестись разработка и выпуск радио- и микроэлектроники, продукции для авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники, — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU.
Как ранее рассказывало агентство, запуск «Космоса» намечен на 2026 год. Проект экосистемы подразумевает строительство двух технопарков и индустриального парка. Концепцией занимается Корпорация развития Среднего Урала.
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