В Свердловской области запускают производство для космоса и армии

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Открытие новой площадки для производства комплектующих беспилотных летательных аппаратов. Екатеринбург , производство бпла, производство беспилотников
В регионе будут производить беспилотники и авиакосмические системы Фото:

На базе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) собираются разрабатывать и производить авиакосмические системы и беспилотники, которые, вероятно, будут использоваться и российской армией. План озвучил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Только в 2023 году участники НОЦ, которые объединяет специалистов из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, получили 400 патентов, отметил Куйвашев. «Мы готовимся запустить еще один очень перспективный проект — научно-производственную экосистему «Космос». Ядром экосистемы станет технопарк, где будет вестись разработка и выпуск радио- и микроэлектроники, продукции для авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники, — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU.

Как ранее рассказывало агентство, запуск «Космоса» намечен на 2026 год. Проект экосистемы подразумевает строительство двух технопарков и индустриального парка. Концепцией занимается Корпорация развития Среднего Урала.

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На базе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) собираются разрабатывать и производить авиакосмические системы и беспилотники, которые, вероятно, будут использоваться и российской армией. План озвучил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Только в 2023 году участники НОЦ, которые объединяет специалистов из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, получили 400 патентов, отметил Куйвашев. «Мы готовимся запустить еще один очень перспективный проект — научно-производственную экосистему «Космос». Ядром экосистемы станет технопарк, где будет вестись разработка и выпуск радио- и микроэлектроники, продукции для авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники, — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU. Как ранее рассказывало агентство, запуск «Космоса» намечен на 2026 год. Проект экосистемы подразумевает строительство двух технопарков и индустриального парка. Концепцией занимается Корпорация развития Среднего Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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