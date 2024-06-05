Германия стала лидером по закупкам российского стратегического металла

РИАН: ФРГ с начала года импортировала из России титан на 27,7 млн долларов
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Германия возглавила список стран, скупающих российский титан Фото:
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Германия с начала этого года закупила из России металл на сумму 27,7 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade, а также другие статистические структуры. Германия обогнала в рейтинге Китай, который является для РФ стратегическим и экономическим партнером.

«Крупнейшим покупателем, как и год назад, остается Германия с импортом на 27,7 миллиона долларов. Китай поднялся на вторую строчку с четвертой с закупками на 26,8 миллиона долларов», — передает РИА Новости, ссылаясь на анализ данных.

Всего Россия экспортировала титан с начала года на сумму в 116,3 миллиона долларов. Большую часть металла закупили именно западные страны, а именно — 68%. В пятерку стран по импорту российского титана также входят Великобритания, Франция и США.

Ранее отмечалось, что страны Евросоюза начали активно скупать российский металл, несмотря на санкции против РФ. В частности, это железо и алюминий. Связано это с повышением спроса на данный металл.

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Германия с начала этого года закупила из России металл на сумму 27,7 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade, а также другие статистические структуры. Германия обогнала в рейтинге Китай, который является для РФ стратегическим и экономическим партнером. «Крупнейшим покупателем, как и год назад, остается Германия с импортом на 27,7 миллиона долларов. Китай поднялся на вторую строчку с четвертой с закупками на 26,8 миллиона долларов», — передает РИА Новости, ссылаясь на анализ данных. Всего Россия экспортировала титан с начала года на сумму в 116,3 миллиона долларов. Большую часть металла закупили именно западные страны, а именно — 68%. В пятерку стран по импорту российского титана также входят Великобритания, Франция и США. Ранее отмечалось, что страны Евросоюза начали активно скупать российский металл, несмотря на санкции против РФ. В частности, это железо и алюминий. Связано это с повышением спроса на данный металл.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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