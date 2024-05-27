Евросоюз резко увеличил закупки санкционных товаров из России

РИАН: ЕС увеличил закупки железа, стали и алюминия из РФ благодаря росту спроса

27 мая 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Рекордные закупки произошли из-за роста спроса в странах ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В марте текущего года Евросоюз кратно увеличил закупки железа, стали и алюминия из России. Это произошло из-за роста спроса. Такая информация следует из данных европейской статистики. «Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года», — передает РИА Новости свой анализ статистики. Больше всего материалы покупала Бельгия. Она нарастила закупки в 3,5 раза — до 30,5 миллиона евро. Такой показатель стал рекордным с начала спецоперации на Украине. На четверть нарастила закупки Италия — до 85 миллионов евро. Дания — на 30%. Также закупки возобновила и Венгрия, она стала заказывать железо и сталь. Прирост наблюдается и по алюминию. Его поставки выросли на 29%, это стало максимум с октября 2023 года. Больше всего его покупала Германия — закупки увеличились в пять раз. Страна ЕС нарастили закупки алюминия из РФ, хотя ранее США и Великобритания запретили этого делать. Согласно тексту санкций, Россия не может торговать металлами на лондонской и чикагской биржах. Также ранее были введены санкции в отношении экспорта железа и стали. В апреле в Британии отметили, что ограничения против России не работают, они не эффективны. При этом сами страны ЕС, которые вводили санкции, ищут способы для закупки санкционных товаров из России, обходя собственные ограничения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте текущего года Евросоюз кратно увеличил закупки железа, стали и алюминия из России. Это произошло из-за роста спроса. Такая информация следует из данных европейской статистики. «Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года», — передает РИА Новости свой анализ статистики. Больше всего материалы покупала Бельгия. Она нарастила закупки в 3,5 раза — до 30,5 миллиона евро. Такой показатель стал рекордным с начала спецоперации на Украине. На четверть нарастила закупки Италия — до 85 миллионов евро. Дания — на 30%. Также закупки возобновила и Венгрия, она стала заказывать железо и сталь. Прирост наблюдается и по алюминию. Его поставки выросли на 29%, это стало максимум с октября 2023 года. Больше всего его покупала Германия — закупки увеличились в пять раз. Страна ЕС нарастили закупки алюминия из РФ, хотя ранее США и Великобритания запретили этого делать. Согласно тексту санкций, Россия не может торговать металлами на лондонской и чикагской биржах. Также ранее были введены санкции в отношении экспорта железа и стали. В апреле в Британии отметили, что ограничения против России не работают, они не эффективны. При этом сами страны ЕС, которые вводили санкции, ищут способы для закупки санкционных товаров из России, обходя собственные ограничения.