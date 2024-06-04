Жители ХМАО продают места в очереди в УФМС

Жители Сургута жалуются на огромные очереди в местном отделении Федеральной миграционной службы, в которую находчивые граждане продают места. Об этом журналисту URA.RU рассказала местная жительница.
«Понадобилась отметка о подтверждении гражданства ребенка. Приемный кабинет работает с 9 до 12, а очереди там просто нереальные. Поэтому дежурные составляют список людей. Я записалась заранее и приходила на перекличку, но в день моей очереди выяснилось, что меня и еще около десятка человек просто вычеркнули из списка, вписав туда совершенно других людей!» — поделилась с журналистом возмущенная сургутянка.
Позже женщина выяснила, что зачастую дежурные, которые ведут списки, продают эти места в очереди. За одно место, проданное из-под полы, дельцы получают в районе 5 тысяч рублей. Специалисты УФМС ведут прием с 9 до 12 часов дня, и за это время, по словам женщины, успевают пройти по очереди всего около 20 человек.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД Югры с вопросом о том, будут ли приняты какие-либо меры для уменьшения очередей в отделе УФМС Сургута. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.
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