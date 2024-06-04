04 июня 2024

Жители ХМАО продают места в очереди в УФМС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне вынуждены записываться в очереди в УФМС за несколько дней
Сургутяне вынуждены записываться в очереди в УФМС за несколько дней Фото:

Жители Сургута жалуются на огромные очереди в местном отделении Федеральной миграционной службы, в которую находчивые граждане продают места. Об этом журналисту URA.RU рассказала местная жительница.

«Понадобилась отметка о подтверждении гражданства ребенка. Приемный кабинет работает с 9 до 12, а очереди там просто нереальные. Поэтому дежурные составляют список людей. Я записалась заранее и приходила на перекличку, но в день моей очереди выяснилось, что меня и еще около десятка человек просто вычеркнули из списка, вписав туда совершенно других людей!» — поделилась с журналистом возмущенная сургутянка.

Позже женщина выяснила, что зачастую дежурные, которые ведут списки, продают эти места в очереди. За одно место, проданное из-под полы, дельцы получают в районе 5 тысяч рублей. Специалисты УФМС ведут прием с 9 до 12 часов дня, и за это время, по словам женщины, успевают пройти по очереди всего около 20 человек.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД Югры с вопросом о том, будут ли приняты какие-либо меры для уменьшения очередей в отделе УФМС Сургута. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.

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Жители Сургута жалуются на огромные очереди в местном отделении Федеральной миграционной службы, в которую находчивые граждане продают места. Об этом журналисту URA.RU рассказала местная жительница. «Понадобилась отметка о подтверждении гражданства ребенка. Приемный кабинет работает с 9 до 12, а очереди там просто нереальные. Поэтому дежурные составляют список людей. Я записалась заранее и приходила на перекличку, но в день моей очереди выяснилось, что меня и еще около десятка человек просто вычеркнули из списка, вписав туда совершенно других людей!» — поделилась с журналистом возмущенная сургутянка. Позже женщина выяснила, что зачастую дежурные, которые ведут списки, продают эти места в очереди. За одно место, проданное из-под полы, дельцы получают в районе 5 тысяч рублей. Специалисты УФМС ведут прием с 9 до 12 часов дня, и за это время, по словам женщины, успевают пройти по очереди всего около 20 человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД Югры с вопросом о том, будут ли приняты какие-либо меры для уменьшения очередей в отделе УФМС Сургута. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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