Екатеринбуржцам задерживают заказы Ozon из-за дефицита сотрудников

05 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

В Ozon увеличили число сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы продолжают сталкиваться с долгой доставкой посылок от маркетплейса Ozon. Товары не доходят до покупателя больше чем за несколько недель. Как оказалось, проблемой, повлиявшей на долгие сроки, стал дефицит сотрудников организации. Сейчас число работников уже увеличили, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Мы в курсе проблемы и уже увеличили число работников объекта — темпы приема товаров на склад постепенно увеличиваются. В течение ближайшей недели сроки доставки заказов придут в норму. Мы сразу же уведомили покупателей о переносах и предложили выбрать новую дату доставки», — следует из сообщения. Водителям большегрузов простои до момента отгрузки товара будет полностью оплачены. Представители маркетплейса пояснили, что ситуация с кадрами в Екатеринбурге никак не связана с проверками складов надзорными органами. «За последний месяц в результате четырех проверок на процедуру установления личности были направлены меньше 1% работников объекта», — подчеркнули в Ozon. О массовых задержках товаров URA.RU пожаловались читатели еще 24 мая. Водители фур были возмущены, что Они же заявили, что якобы не получают деньги за простои. В компании объяснили, что вскоре товары дойдут до своих покупателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы продолжают сталкиваться с долгой доставкой посылок от маркетплейса Ozon. Товары не доходят до покупателя больше чем за несколько недель. Как оказалось, проблемой, повлиявшей на долгие сроки, стал дефицит сотрудников организации. Сейчас число работников уже увеличили, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Мы в курсе проблемы и уже увеличили число работников объекта — темпы приема товаров на склад постепенно увеличиваются. В течение ближайшей недели сроки доставки заказов придут в норму. Мы сразу же уведомили покупателей о переносах и предложили выбрать новую дату доставки», — следует из сообщения. Водителям большегрузов простои до момента отгрузки товара будет полностью оплачены. Представители маркетплейса пояснили, что ситуация с кадрами в Екатеринбурге никак не связана с проверками складов надзорными органами. «За последний месяц в результате четырех проверок на процедуру установления личности были направлены меньше 1% работников объекта», — подчеркнули в Ozon. О массовых задержках товаров URA.RU пожаловались читатели еще 24 мая. Водители фур были возмущены, что Они же заявили, что якобы не получают деньги за простои. В компании объяснили, что вскоре товары дойдут до своих покупателей.