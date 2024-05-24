Водители фур почти неделю ночуют у склада Ozone в Екатеринбурге

24 мая 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Водители не могут отгрузить товар на склад (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Возле склада Ozone в Екатеринбурге почти неделю ночуют водители фур. У распределительного центра в Кольцово образовались очереди. Водители сутками не могут выгрузить товары. По их словам, все из-за проблем с логистикой. «Логистический коллапс на складе застопорил работу сервиса в регионе. Дальнобойщики уже пять дней ждут выгрузки товара. Возле распределительного узла в Кольцово фуры образовали километровые очереди. Коллапс вызван нехваткой кадров среди грузчиков. <…> В договорах [водителей] никакая оплата простоя и условия для ожидания не прописаны», — пишет telegram-канал «Readovka», ссылаясь на одного из водителей. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу компании, ответ ожидается. На неделе рядом с этим складом полицейские провели рейд. По словам источника URA.RU, искали мигрантов, которые незаконно находятся на территории РФ. Коллапс ударил и по покупателям. Те, чьи заказы идут через Кольцово, вынуждены долго ожидать доставки. Ранее в пресс-службе Ozone URA.RU говорили, что в курсе ситуации и приняли меры для решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле склада Ozone в Екатеринбурге почти неделю ночуют водители фур. У распределительного центра в Кольцово образовались очереди. Водители сутками не могут выгрузить товары. По их словам, все из-за проблем с логистикой. «Логистический коллапс на складе застопорил работу сервиса в регионе. Дальнобойщики уже пять дней ждут выгрузки товара. Возле распределительного узла в Кольцово фуры образовали километровые очереди. Коллапс вызван нехваткой кадров среди грузчиков. <…> В договорах [водителей] никакая оплата простоя и условия для ожидания не прописаны», — пишет telegram-канал «Readovka», ссылаясь на одного из водителей. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу компании, ответ ожидается. На неделе рядом с этим складом полицейские провели рейд. По словам источника URA.RU, искали мигрантов, которые незаконно находятся на территории РФ. Коллапс ударил и по покупателям. Те, чьи заказы идут через Кольцово, вынуждены долго ожидать доставки. Ранее в пресс-службе Ozone URA.RU говорили, что в курсе ситуации и приняли меры для решения.