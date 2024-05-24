В Екатеринбурге на складе Ozon увеличили число рабочих — после жалоб на долгую доставку

На фоне жалоб клиентов о задержках товаров Ozon на складе в Екатеринбурге увеличили количество сотрудников. В пресс-службе компании URA.RU заявили, что в течение недели сроки доставки заказов придут в норму.
«Мы в курсе проблемы и уже увеличили число работников объекта — темпы приема товаров на склад постепенно увеличиваются. В течение ближайшей недели сроки доставки заказов придут в норму. Мы сразу же уведомили покупателей о переносах и предложили выбрать новую дату доставки», — ответили в пресс-службе Ozon.
Ранее водители фур пожаловались, что почти неделю вынуждены ночевать у склада, поскольку товары долго разгружают. Они же заявили, что якобы не получают деньги за простои. В компании опровергли эти слова: «Мы оплачиваем транспортным компаниям-партнерам все время, которое водители находятся в рейсе, включая простои. В текущей ситуации мы также оплатим подрядчикам время простоя до момента отгрузки».
Также сообщалось, что логистический коллапс мог быть вызван из-за дефицита сотрудников-мигрантов. «Логистика, наравне с многими другими отраслями экономики, которые нуждаются в массовом персонале, часто испытывает нехватку кадров. Ситуация в Екатеринбурге не связана с проверками надзорных органов. За последний месяц в результате четырех проверок на процедуру установления личности были направлены меньше 1% работников склада», — так прокомментировали эти сведения в Ozon.
О массовых задержках товаров URA.RU пожаловались читатели. Одна из екатеринбурженок отмечала, что ждет посылку уже неделю.
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