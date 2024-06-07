Полиция организовала проверку из-за осквернения могил на пермском кладбище

Полиция ищет вандалов, повредивших кресты на кладбище (архивное фото)
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства по факту осквернения надгробий на кладбище в Чердыни (Пермский край). Об этом рассказали представители управления МВД России в регионе.
«По факту разрушения надгробий на кладбище в Чердыни зарегистрирован материал проверки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные МВД.
В городских пабликах Чердыни в соцсети «ВКонтакте» жители жаловались, что 6 июня вечером на местном погосте неизвестные поломали кресты и надгробия. Горожане просили найти злоумышленников.
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