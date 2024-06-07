07 июня 2024

Полиция организовала проверку из-за осквернения могил на пермском кладбище

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Полиция ищет вандалов, повредивших кресты на кладбище (архивное фото)
Полиция ищет вандалов, повредивших кресты на кладбище (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства по факту осквернения надгробий на кладбище в Чердыни (Пермский край). Об этом рассказали представители управления МВД России в регионе.

«По факту разрушения надгробий на кладбище в Чердыни зарегистрирован материал проверки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные МВД.

В городских пабликах Чердыни в соцсети «ВКонтакте» жители жаловались, что 6 июня вечером на местном погосте неизвестные поломали кресты и надгробия. Горожане просили найти злоумышленников.

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства по факту осквернения надгробий на кладбище в Чердыни (Пермский край). Об этом рассказали представители управления МВД России в регионе. «По факту разрушения надгробий на кладбище в Чердыни зарегистрирован материал проверки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные МВД. В городских пабликах Чердыни в соцсети «ВКонтакте» жители жаловались, что 6 июня вечером на местном погосте неизвестные поломали кресты и надгробия. Горожане просили найти злоумышленников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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