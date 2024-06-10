Девелопер объяснила, как выгоднее всего купить квартиру для детей

Директор Борисова: купить квартиру детям можно дешевле на этапе постройки дома

10 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Квартиры лучше покупать на этапе строительства, считает Борисова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы купить квартиру для своих детей как можно выгоднее, следует рассматривать к покупке проекты в Москве на этапе котлована или монтажа этажей. Такой рекомендацией поделилась директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. «Первый совет — покупать проекты в центре Москвы на этапе котлована и монтажа этажей. Это самые подходящие квартиры с точки зрения долгосрочных вложений», — поделилась Екатерина Борисова с « Газета.ru ». Она пояснила, что на такие квартиры к совершеннолетию детей при необходимости можно быстро найти покупателей и выгодно их продать. Второй способ купить квартиру выгоднее — для детей младше 14 лет. В этом случае, по словам эксперта, следует рассматривать квартиры площадью от 80 кв. м с тремя спальнями, так как такие варианты в перспективе подойдут для перепродажи другим состоятельным семьям. Также Борисова отметила, что иная стратегия действует для покупки квартиры подросткам в возрасте от 14 до 18 лет: «В этом возрасте уже можно полагаться на их выбор, и, скорее всего, купленная квартира действительно станет первым жильем», — добавила девелопер. Борисова уточнила, что в покупке квартиры дети до 14 лет не могут принимать никакого участия. Однако дети в возрасте от 14 до 18 лет уже могут принимать участие в покупке и с разрешения опекунов продавать и сдавать жилье в аренду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы купить квартиру для своих детей как можно выгоднее, следует рассматривать к покупке проекты в Москве на этапе котлована или монтажа этажей. Такой рекомендацией поделилась директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. «Первый совет — покупать проекты в центре Москвы на этапе котлована и монтажа этажей. Это самые подходящие квартиры с точки зрения долгосрочных вложений», — поделилась Екатерина Борисова с «Газета.ru». Она пояснила, что на такие квартиры к совершеннолетию детей при необходимости можно быстро найти покупателей и выгодно их продать. Второй способ купить квартиру выгоднее — для детей младше 14 лет. В этом случае, по словам эксперта, следует рассматривать квартиры площадью от 80 кв. м с тремя спальнями, так как такие варианты в перспективе подойдут для перепродажи другим состоятельным семьям. Также Борисова отметила, что иная стратегия действует для покупки квартиры подросткам в возрасте от 14 до 18 лет: «В этом возрасте уже можно полагаться на их выбор, и, скорее всего, купленная квартира действительно станет первым жильем», — добавила девелопер. Борисова уточнила, что в покупке квартиры дети до 14 лет не могут принимать никакого участия. Однако дети в возрасте от 14 до 18 лет уже могут принимать участие в покупке и с разрешения опекунов продавать и сдавать жилье в аренду.