Россиянам хотят запретить забираться высоко в горы после трагичной истории Наговицыной

В России может появиться новое требование для туристов, планирующих восхождения на высоты свыше четырех-пяти тысяч метров: такие маршруты станут доступны только в сопровождении опытных гидов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
«Я считаю, что в России необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тыс. м, особенно для туристов без опыта. Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность», — заявил Сергей Кривоносов в беседе с ТАСС. Парламентарий отметил, что сейчас действующее законодательство не препятствует самостоятельным восхождениям — они регулируются только рекомендациями Федерации альпинизма.
Кривоносов пояснил, что во многих странах подобные меры уже действуют. Например, для восхождения на Эверест в Непале требуется специальная лицензия и обязательное присутствие сертифицированного гида в составе группы. В Италии и Франции подъемы на Монблан контролируются местными властями, а туристам необходимо бронировать места в лагерях и следовать рекомендациям профессиональных проводников.
Поводом для обсуждения изменений стали недавние происшествия с российскими альпинистами. В Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-су при восхождении погибли двое жителей Перми. На пике Хан-Тенгри в Киргизии погиб альпинист из России Алексей Ермаков. Еще одна россиянка — Наталья Наговицина — получила тяжелую травму на спуске с пика Победы (Киргизия) и оказалась заблокирована на высоте 7,2 тысячи метров. В течение многих дней ее пытались спасти, организовывали спасательные операции профессионалов-альпинистов и сотрудников МЧС. Вылетевший ей на помощь вертолет потерпел крушение. Как сообщили в МЧС Киргизии, из-за погодных условий спасти ее в этом сезоне невозможно — эвакуация недоступна.
