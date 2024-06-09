На месте пожара работают спасатели
В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в магазине одежды «Аляска». На месте происшествия работают пожарные, сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС.
«В 10:59 поступило сообщение о пожаре, сейчас там работают три единицы техники и 12 человек личного состава. Люди самостоятельно эвакуировались из здания, внутри никого нет», — сообщила агентству пресс-служба ведомства.
Видео с места пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, как из здания идет черный дым.
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