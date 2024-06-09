09 июня 2024
08 июня 2024

В Нижневартовске загорелся магазин одежды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте пожара работают спасатели
На месте пожара работают спасатели Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в магазине одежды «Аляска». На месте происшествия работают пожарные, сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС.

«В 10:59 поступило сообщение о пожаре, сейчас там работают три единицы техники и 12 человек личного состава. Люди самостоятельно эвакуировались из здания, внутри никого нет», — сообщила агентству пресс-служба ведомства.

Видео с места пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, как из здания идет черный дым.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в магазине одежды «Аляска». На месте происшествия работают пожарные, сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС. «В 10:59 поступило сообщение о пожаре, сейчас там работают три единицы техники и 12 человек личного состава. Люди самостоятельно эвакуировались из здания, внутри никого нет», — сообщила агентству пресс-служба ведомства. Видео с места пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, как из здания идет черный дым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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