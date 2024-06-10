Челябинский военный с похмелья ложно обвинил друга в краже денег

10 июня 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Военному забыл, что потратил деньги и обвинил собутыльника в их краже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский военнослужащий-контрактник после посиделок со знакомым, обвинил его в краже 100 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, после проверки полицейскими поступившей информации он вспомнил, что сам потратил эти деньги. «На следующий день (после распития спиртного в малых городах — прим. URA.RU) военнослужащий осуществил вызов сотрудников полиции, сообщив о краже у него денежных средств в сумме 100 тысяч рублей. Факт совершения кражи сотрудниками полиции установлен не был, а сам военнослужащий вспомнил о том, что данные денежные средства им уже были ранее потрачены, и претензий к своему знакомому он не имеет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На военнослужащего завели административное дело по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). Но производство по делу было прекращено. Материалы были направлены командиру воинской части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский военнослужащий-контрактник после посиделок со знакомым, обвинил его в краже 100 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, после проверки полицейскими поступившей информации он вспомнил, что сам потратил эти деньги. «На следующий день (после распития спиртного в малых городах — прим. URA.RU) военнослужащий осуществил вызов сотрудников полиции, сообщив о краже у него денежных средств в сумме 100 тысяч рублей. Факт совершения кражи сотрудниками полиции установлен не был, а сам военнослужащий вспомнил о том, что данные денежные средства им уже были ранее потрачены, и претензий к своему знакомому он не имеет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На военнослужащего завели административное дело по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). Но производство по делу было прекращено. Материалы были направлены командиру воинской части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности.