10 июня 2024

Подросток устроил гонку на кресле-самокате в Сургуте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток устроил гонку на кресле-самокате в Сургуте
Подросток устроил гонку на кресле-самокате в Сургуте Фото:

Подросток устроил в Сургуте (ХМАО) гонку на самокате, к которому прикреплено кресло. Очевидец запечатлел необычную езду на видео.

«Развлечения местной молодежи Сургута», — подписал автор ролик, который опубликовал telegram-канал «К-информ». На видео видно, как подросток передвигается по улице на самодельном кресле-самокате.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался.

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Подросток устроил в Сургуте (ХМАО) гонку на самокате, к которому прикреплено кресло. Очевидец запечатлел необычную езду на видео. «Развлечения местной молодежи Сургута», — подписал автор ролик, который опубликовал telegram-канал «К-информ». На видео видно, как подросток передвигается по улице на самодельном кресле-самокате. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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