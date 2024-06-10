Подросток устроил гонку на кресле-самокате в Сургуте
Подросток устроил в Сургуте (ХМАО) гонку на самокате, к которому прикреплено кресло. Очевидец запечатлел необычную езду на видео.
«Развлечения местной молодежи Сургута», — подписал автор ролик, который опубликовал telegram-канал «К-информ». На видео видно, как подросток передвигается по улице на самодельном кресле-самокате.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался.
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