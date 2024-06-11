После жалобы машиниста Златоуста в ЮУЖД объяснили съемку персонала на медосмотре

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Видеосъемка призвана повысить безопасность перевозок
Видеосъемка призвана повысить безопасность перевозок Фото:

В офисе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) объяснили проведение видеосъемки в медицинском кабинете локомотивного депо Златоуста. Как URA.RU заявили в пресс-службе перевозчика, данная мера предусмотрена новым распоряжением РЖД.

«Обязательное оснащение медицинского кабинета предусматривает устройство системы видеонаблюдения. Норма предусмотрена правилами проведения обязательных пред- и послерейсовых медицинских осмотров, утвержденными распоряжением ОАО „РЖД“ от 16 апреля», — сообщили в ЮУЖД.

Видеосъемка собирает информацию, которая записывается на носитель и некоторое время хранится. В мае главный инженер депо Златоуста Сергей Лысенко уточнил URA.RU, что срок хранения составляет месяц.

Мера призвана усилить контроль и объективность проведения медосмотров сотрудников. Одной из целей такой новации названо обеспечение безопасности перевозок.

В ЮУЖД добавили, что локомотивное депо в Златоусте стало одним из первых подразделений, которое начало проводить медицинские осмотры в соответствии с новыми требованиями. Нововведение возмутило машиниста Сергея Морозова. Железнодорожник записал видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В ролике Морозов пожаловался на артериальное давление, которое поднимается при виде объектива камеры. В результате персонал, по словам машиниста, не может пройти медицинские тесты и значительно чаще отстраняется от работы.

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В офисе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) объяснили проведение видеосъемки в медицинском кабинете локомотивного депо Златоуста. Как URA.RU заявили в пресс-службе перевозчика, данная мера предусмотрена новым распоряжением РЖД. «Обязательное оснащение медицинского кабинета предусматривает устройство системы видеонаблюдения. Норма предусмотрена правилами проведения обязательных пред- и послерейсовых медицинских осмотров, утвержденными распоряжением ОАО „РЖД“ от 16 апреля», — сообщили в ЮУЖД. Видеосъемка собирает информацию, которая записывается на носитель и некоторое время хранится. В мае главный инженер депо Златоуста Сергей Лысенко уточнил URA.RU, что срок хранения составляет месяц. Мера призвана усилить контроль и объективность проведения медосмотров сотрудников. Одной из целей такой новации названо обеспечение безопасности перевозок. В ЮУЖД добавили, что локомотивное депо в Златоусте стало одним из первых подразделений, которое начало проводить медицинские осмотры в соответствии с новыми требованиями. Нововведение возмутило машиниста Сергея Морозова. Железнодорожник записал видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В ролике Морозов пожаловался на артериальное давление, которое поднимается при виде объектива камеры. В результате персонал, по словам машиниста, не может пройти медицинские тесты и значительно чаще отстраняется от работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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