Екатеринбурженка попала в больницу после укуса змеи

11 июня 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Укусы некоторых змей могут быть смертельно опасны (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга попала в больницу после укуса змеи. Подробности URA.RU рассказали в токсикологическом отделении больницы №14. «В отделение поступила женщина с укусом змеи. Отравления не было, просто укус, потому что змея оказалась неядовитая. Ей была обработана рана, и пациентку отпустили домой», — объяснили токсикологи. Ранее научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал жителей Свердловской области о голодных и опасных гадюках. Тогда из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и представляли опасность для людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга попала в больницу после укуса змеи. Подробности URA.RU рассказали в токсикологическом отделении больницы №14. «В отделение поступила женщина с укусом змеи. Отравления не было, просто укус, потому что змея оказалась неядовитая. Ей была обработана рана, и пациентку отпустили домой», — объяснили токсикологи. Ранее научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал жителей Свердловской области о голодных и опасных гадюках. Тогда из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и представляли опасность для людей.