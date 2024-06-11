Екатеринбурженка попала в больницу после укуса змеи

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Укусы некоторых змей могут быть смертельно опасны (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга попала в больницу после укуса змеи. Подробности URA.RU рассказали в токсикологическом отделении больницы №14.

«В отделение поступила женщина с укусом змеи. Отравления не было, просто укус, потому что змея оказалась неядовитая. Ей была обработана рана, и пациентку отпустили домой», — объяснили токсикологи.

Ранее научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал жителей Свердловской области о голодных и опасных гадюках. Тогда из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и представляли опасность для людей.

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Жительница Екатеринбурга попала в больницу после укуса змеи. Подробности URA.RU рассказали в токсикологическом отделении больницы №14. «В отделение поступила женщина с укусом змеи. Отравления не было, просто укус, потому что змея оказалась неядовитая. Ей была обработана рана, и пациентку отпустили домой», — объяснили токсикологи. Ранее научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал жителей Свердловской области о голодных и опасных гадюках. Тогда из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и представляли опасность для людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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