Екатеринбурженка попала в больницу после укуса змеи

Жительница Екатеринбурга попала в больницу после укуса змеи. Подробности URA.RU рассказали в токсикологическом отделении больницы №14.
«В отделение поступила женщина с укусом змеи. Отравления не было, просто укус, потому что змея оказалась неядовитая. Ей была обработана рана, и пациентку отпустили домой», — объяснили токсикологи.
Ранее научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал жителей Свердловской области о голодных и опасных гадюках. Тогда из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и представляли опасность для людей.
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