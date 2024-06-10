В День города пермяки смогут бесплатно отправить тысячи открыток

У пермяков в День города, 12 июня, будет возможность бесплатно отправить послания своим друзьям и родным. Для этого «Почта России» приготовила 5 тысяч открыток с самыми узнаваемыми городскими пейзажами.
«Жители и гости города смогут бесплатно отправить послания друзьям и родным из самого сердца Перми. Это центральный квартал городской эспланады. Для этого изготовлено 5 тысяч открыток с изображениями знаковых зданий и видов Перми. Почтовый пункт откроется 12 июня в 10:00», — сообщила пресс-служба «Почты России».
Участники акции смогут подписать и опустить поздравительную открытку в передвижной ящик. Правильно заполнить открытки и указать правильный индекс получателей горожанам помогут сотрудники «Почты России». У отправителей также будет возможность самостоятельно сделать на открытках оттиск художественного почтового штемпеля. Он был изготовлен специально к 300-летию Перми.
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