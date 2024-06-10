10 июня 2024

В День города пермяки смогут бесплатно отправить тысячи открыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция состоится на эспланаде Перми
Акция состоится на эспланаде Перми Фото:

У пермяков в День города, 12 июня, будет возможность бесплатно отправить послания своим друзьям и родным. Для этого «Почта России» приготовила 5 тысяч открыток с самыми узнаваемыми городскими пейзажами.

«Жители и гости города смогут бесплатно отправить послания друзьям и родным из самого сердца Перми. Это центральный квартал городской эспланады. Для этого изготовлено 5 тысяч открыток с изображениями знаковых зданий и видов Перми. Почтовый пункт откроется 12 июня в 10:00», — сообщила пресс-служба «Почты России».

Участники акции смогут подписать и опустить поздравительную открытку в передвижной ящик. Правильно заполнить открытки и указать правильный индекс получателей горожанам помогут сотрудники «Почты России». У отправителей также будет возможность самостоятельно сделать на открытках оттиск художественного почтового штемпеля. Он был изготовлен специально к 300-летию Перми. 

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У пермяков в День города, 12 июня, будет возможность бесплатно отправить послания своим друзьям и родным. Для этого «Почта России» приготовила 5 тысяч открыток с самыми узнаваемыми городскими пейзажами. «Жители и гости города смогут бесплатно отправить послания друзьям и родным из самого сердца Перми. Это центральный квартал городской эспланады. Для этого изготовлено 5 тысяч открыток с изображениями знаковых зданий и видов Перми. Почтовый пункт откроется 12 июня в 10:00», — сообщила пресс-служба «Почты России». Участники акции смогут подписать и опустить поздравительную открытку в передвижной ящик. Правильно заполнить открытки и указать правильный индекс получателей горожанам помогут сотрудники «Почты России». У отправителей также будет возможность самостоятельно сделать на открытках оттиск художественного почтового штемпеля. Он был изготовлен специально к 300-летию Перми. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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