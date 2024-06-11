11 июня 2024

В челябинском нацпарке «Таганай» в начале июня выросли маслята. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, горы
Грибы появились в нацпарке возле Златоуста (фото из архива) Фото:

На «Таганае», который находится возле города Златоуст Челябинской области, появились первые маслята. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба национального парка.

«На „Таганае“ появились маслята — первые, летние светло-желтые с тонкой ножкой. Пока их не очень много, но обильные дожди и тепло дают повод ждать хороший урожай», — сообщает пресс-служба нацпарка в своем telegram-канале.

В лесах «Таганая» можно встретить несколько видов маслят. В том числе, лиственничные с яркой лимонной шляпкой, редкие полоножковые, а также маслята обыкновенные или осенние. Собирать все эти грибы можно без опаски — у них нет ядовитых двойников, отмечают в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Ранее в лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята, сообщили очевидцы в соцсети. По словам грибников, опят в том месте выросло много. Также URA.RU представило гайд по сбору грибов, где рассказано про самые урожайные места.

Вот такие грибы выросли в национальном парке «Таганай» в начале июня
Вот такие грибы выросли в национальном парке «Таганай» в начале июня

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На «Таганае», который находится возле города Златоуст Челябинской области, появились первые маслята. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба национального парка. «На „Таганае“ появились маслята — первые, летние светло-желтые с тонкой ножкой. Пока их не очень много, но обильные дожди и тепло дают повод ждать хороший урожай», — сообщает пресс-служба нацпарка в своем telegram-канале. В лесах «Таганая» можно встретить несколько видов маслят. В том числе, лиственничные с яркой лимонной шляпкой, редкие полоножковые, а также маслята обыкновенные или осенние. Собирать все эти грибы можно без опаски — у них нет ядовитых двойников, отмечают в пресс-службе нацпарка «Таганай». Ранее в лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята, сообщили очевидцы в соцсети. По словам грибников, опят в том месте выросло много. Также URA.RU представило гайд по сбору грибов, где рассказано про самые урожайные места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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