В челябинском нацпарке «Таганай» в начале июня выросли маслята. Фото

12 июня 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Грибы появились в нацпарке возле Златоуста (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На «Таганае», который находится возле города Златоуст Челябинской области, появились первые маслята. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба национального парка. «На „Таганае“ появились маслята — первые, летние светло-желтые с тонкой ножкой. Пока их не очень много, но обильные дожди и тепло дают повод ждать хороший урожай», — сообщает пресс-служба нацпарка в своем telegram-канале. В лесах «Таганая» можно встретить несколько видов маслят. В том числе, лиственничные с яркой лимонной шляпкой, редкие полоножковые, а также маслята обыкновенные или осенние. Собирать все эти грибы можно без опаски — у них нет ядовитых двойников, отмечают в пресс-службе нацпарка «Таганай». Ранее в лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята, сообщили очевидцы в соцсети. По словам грибников, опят в том месте выросло много. Также URA.RU представило гайд по сбору грибов, где рассказано про самые урожайные места. Вот такие грибы выросли в национальном парке «Таганай» в начале июня Telegram-канал «Таганай News» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Таганае», который находится возле города Златоуст Челябинской области, появились первые маслята. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба национального парка. «На „Таганае“ появились маслята — первые, летние светло-желтые с тонкой ножкой. Пока их не очень много, но обильные дожди и тепло дают повод ждать хороший урожай», — сообщает пресс-служба нацпарка в своем telegram-канале. В лесах «Таганая» можно встретить несколько видов маслят. В том числе, лиственничные с яркой лимонной шляпкой, редкие полоножковые, а также маслята обыкновенные или осенние. Собирать все эти грибы можно без опаски — у них нет ядовитых двойников, отмечают в пресс-службе нацпарка «Таганай». Ранее в лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята, сообщили очевидцы в соцсети. По словам грибников, опят в том месте выросло много. Также URA.RU представило гайд по сбору грибов, где рассказано про самые урожайные места.