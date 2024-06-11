11 июня 2024

В Каменске-Уральском сиделец терроризирует целый ЖК, угрожая пистолетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Буйного мужчину обвиняют в избиении супруги
Буйного мужчину обвиняют в избиении супруги Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) буйный мужчина, ранее сидевший в тюрьме, терроризирует жилой комплекс, угрожая соседям пистолетом. За его поведение извиняется жена, которую, по словам очевидца, избивает супруг.

«Сидел в тюрьме, вышел досрочно. Бьет жену — она кричит по-страшному. Потом в чате дома она просит прощения и говорит, что не будет писать заявление, потому что любит. Также мужчина кошмарит соседей, долбится по дверям. Полиция почему-то ничего не делает. Вызывали много раз», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» слова жильца дома.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там объяснили, что информация о происшествии зарегистрирована в ОВД Каменска-Уральского, проводится проверка. «О ее результатах общественность будет проинформирована дополнительно», — отметили в ведомстве.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) буйный мужчина, ранее сидевший в тюрьме, терроризирует жилой комплекс, угрожая соседям пистолетом. За его поведение извиняется жена, которую, по словам очевидца, избивает супруг. «Сидел в тюрьме, вышел досрочно. Бьет жену — она кричит по-страшному. Потом в чате дома она просит прощения и говорит, что не будет писать заявление, потому что любит. Также мужчина кошмарит соседей, долбится по дверям. Полиция почему-то ничего не делает. Вызывали много раз», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» слова жильца дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там объяснили, что информация о происшествии зарегистрирована в ОВД Каменска-Уральского, проводится проверка. «О ее результатах общественность будет проинформирована дополнительно», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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