Путин обратился к патриарху Кириллу в День России

Путин в поздравлении патриарха заявил, что Россия преодолеет любые испытания
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Предки на протяжении столетий честно служили Отечеству, заявил Владимир Путин Фото:

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В сообщении российский глава отметил, что страна добьется поставленных целей и преодолеет любые препятствия.

«Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России! На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу», — написал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте РПЦ.

Президент добавил, что страна добьется всех поставленных целей и преодолеет любые испытания. Однако для этого, уточнил Путин, необходимо сохранять связь времен и поколений, а также хранить верность корням и истокам.

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Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В сообщении российский глава отметил, что страна добьется поставленных целей и преодолеет любые препятствия. «Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России! На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу», — написал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте РПЦ. Президент добавил, что страна добьется всех поставленных целей и преодолеет любые испытания. Однако для этого, уточнил Путин, необходимо сохранять связь времен и поколений, а также хранить верность корням и истокам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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