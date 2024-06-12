Общество Путин обратился к патриарху Кириллу в День России Путин в поздравлении патриарха заявил, что Россия преодолеет любые испытания 12 июня 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Предки на протяжении столетий честно служили Отечеству, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В сообщении российский глава отметил, что страна добьется поставленных целей и преодолеет любые препятствия. «Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России! На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу», — написал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте РПЦ . Президент добавил, что страна добьется всех поставленных целей и преодолеет любые испытания. Однако для этого, уточнил Путин, необходимо сохранять связь времен и поколений, а также хранить верность корням и истокам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В сообщении российский глава отметил, что страна добьется поставленных целей и преодолеет любые препятствия. «Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России! На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу», — написал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте РПЦ. Президент добавил, что страна добьется всех поставленных целей и преодолеет любые испытания. Однако для этого, уточнил Путин, необходимо сохранять связь времен и поколений, а также хранить верность корням и истокам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям