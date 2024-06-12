Путин обратился к патриарху Кириллу в День России

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В сообщении российский глава отметил, что страна добьется поставленных целей и преодолеет любые препятствия.
«Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России! На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу», — написал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте
Президент добавил, что страна добьется всех поставленных целей и преодолеет любые испытания. Однако для этого, уточнил Путин, необходимо сохранять связь времен и поколений, а также хранить верность корням и истокам.
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