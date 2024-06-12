Прокуратура проверит инцидент с тараном лодки в центре Екатеринбурга на Исети

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Прокуроры проверят владельца лодок
Прокуроры проверят владельца лодок Фото:

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента в Екатеринбурге на Исети, где катер протаранил лодку с двумя девушкам, одна из которых теперь находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований водного законодательства и оказанию услуг не отвечающим требованиям безопасности», — следует из сообщения.

Прогулочный катер протаранил лодку вечером 12 июня. Девушек с лодки сразу же госпитализировали. В свердловском минздраве отметили, что состояние одной из пострадавших тяжелое.

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Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента в Екатеринбурге на Исети, где катер протаранил лодку с двумя девушкам, одна из которых теперь находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований водного законодательства и оказанию услуг не отвечающим требованиям безопасности», — следует из сообщения. Прогулочный катер протаранил лодку вечером 12 июня. Девушек с лодки сразу же госпитализировали. В свердловском минздраве отметили, что состояние одной из пострадавших тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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