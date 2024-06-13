Депутат Госдумы от КПРФ вступился за жителей аварийных домов в Челябинске

Депутат Госдумы Михаил Берулава 13 июня посетил Челябинскую область. Как URA.RU сообщили в региональном отделении КПРФ, депутат провел прием жителей ветхоаварийных домов, нуждающихся в защите жилищных прав.
«В рамках работы общественной приемной депутата Михаила Берулавы состоялось несколько встреч по приему обращений граждан в помещении Челябинского обкома КПРФ. Одно из рассмотренных обращений относилось к теме расселения жителей ветхоаварийных домов, с которым в партию обратились жители Курчатовского района Челябинска. По результатам встречи запланированы дальнейшие действия коммунистов по защите обратившихся граждан», — сообщили в реготделении.
Кроме того, Берулава заслушал обращение к заксобранию губернатора Алексея Текслера и провел личную встречу с ним. Берулава обсудил с Текслером вопросы по развитию высшего образования в регионе. Эта же тематика была главной на встрече депутата с ректорами и представителями образовательных учреждений Челябинска.
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