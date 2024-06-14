Армия и оружие За ночь над территорией России пролетело 87 дронов ВСУ: карта СВО на 14 июня За ночь над территорией России пролетело 87 дронов ВСУ 14 июня 2024 в 10:26 Размер текста - 17 + За ночь российские средства ПВО уничтожили 70 БПЛА над территорией Ростовской области Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили за одну ночь около семидесяти беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Помимо этого, были сбиты 17 БПЛА над другими регионами, включая Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Интерактивная карта спецоперации, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Над Ростовской областью за ночь сбито около 70 БПЛА За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Еще 17 БПЛА были сбиты над Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями и Крымом. Отражение воздушной атаки ВСУ на Авдеевском направлении Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» группировки войск «Центр» успешно отразил воздушную атаку ВСУ на Авдеевском направлении. Как сообщает Министерство обороны РФ, были перехвачены и уничтожены ракеты, выпущенные с территории, контролируемой противником. Военнослужащие обнаружили и захватили движущиеся цели, после чего зенитный ракетный дивизион принял решение об их уничтожении, успешно поразив средства воздушного нападения на безопасном расстоянии. «Тор» уничтожил беспилотник ВСУ на южнодонецком направлении Зенитный ракетный комплекс «Тор» группировки войск «Восток» из Забайкалья уничтожил украинский беспилотник Jupiter Hunter. Об этом сообщил заместитель командира расчета ЗРК. Зафиксирован и сбит вражеский дрон был в ходе ночной операции. Уничтожение опорного пункта ВСУ в Харьковской области Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Харьковской области. Министерство обороны РФ сообщило о точном попадании 122-мм осколочно-фугасных снарядов в цель. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили за одну ночь около семидесяти беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Помимо этого, были сбиты 17 БПЛА над другими регионами, включая Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Интерактивная карта спецоперации, а также ход военных действий — в материале URA.RU. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Еще 17 БПЛА были сбиты над Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями и Крымом. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» группировки войск «Центр» успешно отразил воздушную атаку ВСУ на Авдеевском направлении. Как сообщает Министерство обороны РФ, были перехвачены и уничтожены ракеты, выпущенные с территории, контролируемой противником. Военнослужащие обнаружили и захватили движущиеся цели, после чего зенитный ракетный дивизион принял решение об их уничтожении, успешно поразив средства воздушного нападения на безопасном расстоянии. Зенитный ракетный комплекс «Тор» группировки войск «Восток» из Забайкалья уничтожил украинский беспилотник Jupiter Hunter. Об этом сообщил заместитель командира расчета ЗРК. Зафиксирован и сбит вражеский дрон был в ходе ночной операции. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Харьковской области. Министерство обороны РФ сообщило о точном попадании 122-мм осколочно-фугасных снарядов в цель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям