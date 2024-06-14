МО: силы ПВО уничтожили 70 беспилотников над территорией России

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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Порядка семидесяти беспилотных летательных аппаратов были уничтожены за ночь над регионами России. Об этом сообщили Минобороны РФ.

«Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Ростовской области», — сообщает Минобороны. Также 17 БПЛА сбиты над Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями и Крымом.

Ночью были сбиты порядка шести БПЛА над Воронежской областью. Об этом в 4 часа по московскому времени писал губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале. В результате этого был поврежден резервуар на нефтебазы, пострадавших нет.

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Порядка семидесяти беспилотных летательных аппаратов были уничтожены за ночь над регионами России. Об этом сообщили Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Ростовской области», — сообщает Минобороны. Также 17 БПЛА сбиты над Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями и Крымом. Ночью были сбиты порядка шести БПЛА над Воронежской областью. Об этом в 4 часа по московскому времени писал губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале. В результате этого был поврежден резервуар на нефтебазы, пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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