Трех пешеходов, которые пострадали при ДТП под Екатеринбургом, отпустили домой

В Екатеринбурге врачи осмотрели трех пострадавших в утренней аварии, которая случилась в поселке Горный Щит, и отправили их домой на амбулаторное лечение. Об этом рассказали в больнице.
«Пациентам был проведен осмотр в приемном отделении и рекомендовано лечение и наблюдение в травмпункте по месту жительства. Для госпитализации показаний нет», — передает «КП-Екатеринбург» слова пресс-службы медучреждения.
После ДТП женщину и двух мужчин доставили в городскую больницу № 24. Медики диагностировали у всех троих черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Авария произошла утром 16 июня в Горном Щите.
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