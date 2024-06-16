16 июня 2024

Трех пешеходов, которые пострадали при ДТП под Екатеринбургом, отпустили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие в аварии получили черепно-мозговые травмы
Пострадавшие в аварии получили черепно-мозговые травмы Фото:

В Екатеринбурге врачи осмотрели трех пострадавших в утренней аварии, которая случилась в поселке Горный Щит, и отправили их домой на амбулаторное лечение. Об этом рассказали в больнице.

«Пациентам был проведен осмотр в приемном отделении и рекомендовано лечение и наблюдение в травмпункте по месту жительства. Для госпитализации показаний нет», — передает «КП-Екатеринбург» слова пресс-службы медучреждения.

После ДТП женщину и двух мужчин доставили в городскую больницу № 24. Медики диагностировали у всех троих черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Авария произошла утром 16 июня в Горном Щите.

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В Екатеринбурге врачи осмотрели трех пострадавших в утренней аварии, которая случилась в поселке Горный Щит, и отправили их домой на амбулаторное лечение. Об этом рассказали в больнице. «Пациентам был проведен осмотр в приемном отделении и рекомендовано лечение и наблюдение в травмпункте по месту жительства. Для госпитализации показаний нет», — передает «КП-Екатеринбург» слова пресс-службы медучреждения. После ДТП женщину и двух мужчин доставили в городскую больницу № 24. Медики диагностировали у всех троих черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Авария произошла утром 16 июня в Горном Щите.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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