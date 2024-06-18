Тихоокеанский флот приводит корабли в боевую готовность. Видео

Тихоокеанский флот развертывает свои силы в рамках двусторонних учений

18 июня 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Двусторонние учения Тихоокеанского флота пройдут с 18 по 28 июня 2024 года Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Тихоокеанский флот начал развертывать свои силы в рамках двусторонних учений Приморской флотилии и Войск и сил на Северо-востоке России. Они пройдут с 18 по 28 июня, участие в учениях примут порядка 40 кораблей и судов, сообщает пресс-служба флота. «Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений, которые будут проводиться в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что учения будут проходить под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. В учениях задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 20 единиц морской авиации. В числе авиационных сил — дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном исполнении. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты и боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». По информации флота, учения в 2024 году впервые проводятся в формате двусторонних. Сценарий предусматривает взаимодействие Приморской флотилии разнородных сил и объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России. Моряки на различных этапах отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей во время перехода морем и совместное ракетное поражение корабельных группировок условного противника. Также будут проведены тренировки по отражению нападений беспилотников и безэкипажных катеров. Ранее сообщалось, что Египет и РФ проведут учения по совместному маневрированию, досмотровым действиям и связи. Они пройдут при участии боевых кораблей Тихоокеанского флота и египетского фрегата ENS Al-Qadeer в Средиземном море, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тихоокеанский флот начал развертывать свои силы в рамках двусторонних учений Приморской флотилии и Войск и сил на Северо-востоке России. Они пройдут с 18 по 28 июня, участие в учениях примут порядка 40 кораблей и судов, сообщает пресс-служба флота. «Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений, которые будут проводиться в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что учения будут проходить под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. В учениях задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 20 единиц морской авиации. В числе авиационных сил — дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном исполнении. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты и боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». По информации флота, учения в 2024 году впервые проводятся в формате двусторонних. Сценарий предусматривает взаимодействие Приморской флотилии разнородных сил и объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России. Моряки на различных этапах отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей во время перехода морем и совместное ракетное поражение корабельных группировок условного противника. Также будут проведены тренировки по отражению нападений беспилотников и безэкипажных катеров. Ранее сообщалось, что Египет и РФ проведут учения по совместному маневрированию, досмотровым действиям и связи. Они пройдут при участии боевых кораблей Тихоокеанского флота и египетского фрегата ENS Al-Qadeer в Средиземном море, передает «Национальная служба новостей».